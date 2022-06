Technicolor deviendra VANTIVA au troisième trimestre de 2022

PARIS, 14 juin 2022 - Technicolor SA (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle marque : VANTIVA. VANTIVA fait suite au projet de scission de Technicolor Creative Studios (TCS) annoncé le 24 février 2022. La nouvelle marque regroupera Connected Home (activités de maison connectée) et la division Services DVD. D'ici la fin du troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires, VANTIVA deviendra également la dénomination sociale de Technicolor SA.

« Grâce à la scission de TCS, VANTIVA, notre nouvelle société autonome, sera en mesure de se développer selon ses propres termes et de suivre sa propre stratégie », a déclaré Luis Martinez-Amago, qui devrait être nommé directeur général de VANTIVA.

Cette nouvelle situation permettra à l'équipe dirigeante de VANTIVA de s'appuyer sur une réussite avérée sur les marchés de la maison connectée et des services de divertissement à domicile.

Pour les activités liées à la maison connectée, VANTIVA continuera à tirer parti de la position de leader de l'entreprise sur les marchés à forte croissance de la télévision Android et des technologies à ultra large bande. Elle affectera également des ressources pour s'implanter sur des marchés connexes à celui de la maison connectée.

« Nos clients bénéficieront de notre attention à présent exclusive sur la conception et la production des prochaines générations de box de haute qualité et à des vitesses record, tout en évoluant dans l'environnement volatile de la chaîne d'approvisionnement actuelle », a déclaré M. Martinez-Amago.

Parallèlement, les activités de services DVD de l'entreprise seront connues sous le nom de VANTIVA Supply Chain Services. La division s'appuiera sur sa maîtrise de plusieurs décennies de l'ingénierie de haute précision, submicronique, dans la fabrication de DVD, sur son leadership reconnu dans l'emballage personnalisé et sur sa position de leader dans la distribution nationale et internationale.

« Nous avons fait évoluer nos forces dans la fabrication de précision, la chaîne d’approvisionnement, du fret et de la distribution; et pour chacun de ces domaines, nous avons développé une réputation exceptionnellement forte sur le marché des solutions client globales et sur mesure », a déclaré Martinez-Amago.

La structure simplifiée de VANTIVA permettra à l'entreprise de renforcer davantage ses relations existantes avec tous ses clients. Elle crée une opportunité unique d'établir une identité totalement alignée sur les besoins de ses marchés principaux tout en réalisant sa stratégie de croissance dans de nouveaux domaines.

Le changement de nom de la société Technicolor SA en VANTIVA SA est soumis à l'approbation des actionnaires de Technicolor SA, lors de l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée au troisième trimestre 2022, pour approuver la scission.

A propos de Technicolor:

Technicolor est un leader mondial dans la création et la diffusion harmonieuse d'expériences de divertissement extraordinaires. En unissant un art de pointe à une innovation de classe mondiale, la société et sa famille de marques créatives aident les auteurs à donner vie à leurs visions les plus ambitieuses. En innovant dans les technologies vidéo et à haut débit de nouvelle génération, nous nous associons aux principaux fournisseurs de services du monde pour offrir une connectivité fluide et des expériences de divertissement de premier ordre, reliant les publics et le contenu qu'ils aiment - sans limite de temps, de lieu ou de support.

www.technicolor.com – Suivez nous : @Technicolor et sur LinkedIn.

CONTACT MÉDIA :

Carole Bernard

CMO, Technicolor Connected Home

carole.bernard@technicolor.com

Pièce jointe