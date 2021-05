Technicolor : Résultats du Premier Trimestre 2021 11/05/2021 | 18:36 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DE PRESSE Technicolor : Résultats du Premier Trimestre 2021 Un début d'année encourageant dans un environnement difficile Technicolor en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2021 et 2022 Le premier trimestre 2021 marque une nette amélioration de la rentabilité par rapport au premier trimestre 2020 Paris, 11 mai 2021 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2021. Richard Moat, Directeur général de Technicolor, a déclaré : « Les résultats du premier trimestre 2021 de Technicolor démontrent les progrès continus de la stratégie de redressement du Groupe, et de nos Divisions qui bénéficient d'une demande forte et croissante. Les tournages de films s'accélèrent, et plus de 90 % de notre carnet de commandes de projets en effets visuels et en animation pour 2021 est déjà sécurisé, en collaboration avec les studios les plus prestigieux d'Hollywood. La demande de passerelles haut débit de pointe est quatre fois supérieure à ce qu'elle était il y a 12 mois, ce qui explique l'amélioration continue des performances de notre division Maison Connectée. Notre transformation a permis d'améliorer les résultats financiers, tout en rendant le Groupe plus résilient et innovant face à la pandémie. Le Groupe maintient ses prévisions pour 2021, et confirme ses prévisions pour 2022 publiées précédemment. » Technicolor a réalisé un premier trimestre 2021 positif malgré l'impact persistant de la pandémie, avec des résultats conformes aux attentes : Le chiffre d'affaires s'élève à 711 millions d'euros, soit une baisse de 3,7 % d'un e année sur l'autre à taux de change courants, mais une hausse de 3,6 % à taux de change constants ;

L'EBITDA ajusté de 43 millions d'euros, en hausse de 71,7 % à taux constant s , reflète des améliorations opérationnelles et financières dans toutes les activités ;

L'EBITA ajusté de (1) million d’euros est en hausse de 33 million s d’euros à taux constant s ;

Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) de (196) millions d'euros est en hausse de 118 millions d'euros à taux courants par rapport à l’an dernier. Les activités de Technicolor bénéficient d'une demande forte et croissante tirée par la nécessité d'équiper les foyers d'un accès haut débit puissant, le besoin de contenu original des studios et des plateformes de streaming, et l'appétit pour les catalogues de DVD. Les principaux défis à relever en 2021 résident dans la capacité du Groupe à livrer ses clients compte tenu des contraintes qui pèsent en matière de composants et de recrutement. Les Services de Production s e sont vu s attribuer plusieurs nouveaux projets, perm ettant de sécuriser environ 90 % d u chiffre d'affaires prévu pour l’exercice 2021 dans les activités E ffets V isuels pour F ilms & Séries TV ain si que A nimation et J eux. En outre, les gains d'efficacité opérationnelle ont continué à être récoltés , condui san t à une forte amélioration de l'EBITDA ajusté et de l'EBITA ajusté .

Le chiffre d'affaires de Maison Connectée a augmenté de 18 % à taux constant s , avec une demande accrue de la division câble en Amérique du Nord et plus forte que prévu e en Eurasie. La pénurie actuelle de composants clés ralentit toutefois la croissance du chiffre d'affaires et réduit la rentabilité au premier trimestre. L'impact devrait s'accentuer aux cours des deuxième et troisième trimestres avant de se stabiliser au quatrième trimestre. Néanmoins, grâce aux mesures d'efficacité mises en œuvre, les objectifs pour l'ensemble de l'année sont confirmés.

Le chiffre d'affaires des Services DVD a moins baissé que prévu, à (8) % à taux constants, soutenu par une forte demande du catalogue et une croissance de l'activité de la chaîne d'approvisionnement non liée aux disques.



Le Groupe est en bonne voie pour réaliser environ 115 millions d'euros d'économies de coûts d'ici la fin de l’exercice 2021, avec 20 millions d'euros d'économies de coûts réalisées au premier trimestre, pour atteindre un montant cumulé de 325 millions d'euros d'ici fin 2022. Sur la base de l'activité des trois premiers mois, le Groupe est confiant dans la réalisation des objectifs annoncés dans son communiqué de presse, présentant les résultats annuels 2020, publié le 11 mars 2021. Résultats du premier trimestre 2021 et objectifs – indicateurs clés : Premier Trimestre En million d'euros



2020



2021



A taux courants



A taux constants



Chiffre d'affaires

des activités poursuivies 739 711 (3,7) % +3,6 % EBITDA ajusté des activités poursuivies 27 43 +58,4 % +71,7 % En % du chiffre d'affaires 3,6 % 6,0 % EBITA ajusté des activités

poursuivies (34) (1) +96,4 % +97,8 % Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts (314) (196) +37,6 % +32,1 % Indicateurs clés des activités poursuivies au premier trimestre 2021 Le chiffre d'affaires de 711 millions d'euros a progressé de 3,6 % à taux constants, reflétant, comme prévu, une baisse des Services de Production de (15) %, principalement due à la diminution des chiffres d’affaires des Effets Visuels Film et Séries TV, et des Services DVD de (8) %, impactés par une baisse des volumes, mais compensée par une performance extrêmement forte de Maison Connectée, particulièrement en Amérique du Nord et en Eurasie, où la croissance du chiffre d'affaires (+34 % et +29 % respectivement) a été stimulée par une augmentation de la demande, ce qui a atténué la performance plus faible de l'Amérique Latine.

Au premier trimestre 2021, le Groupe a réalisé 20 millions d'euros d'économies de coûts.

L'EBITDA ajusté de 43 millions d'euros a augmenté de 72 % à taux constants. Cela reflète des améliorations opérationnelles et financières dans toutes les activités, en particulier au sein de Maison Connectée, malgré des volumes d'activité plus faibles dans les Effets Visuels Film et Séries TV par rapport au premier trimestre 2020, un trimestre qui n'était pas encore affecté par la pandémie.

L'EBITA ajusté de (1) million d'euros est en hausse de 33 millions d'euros par rapport à l’an passé à taux courants, en raison de l'augmentation de l'EBITDA et de l'impact positif des mesures d'efficacité, en particulier la baisse des provisions et des amortissements, suite à la diminution des dépenses de rendu pour le cloud pour les Services de Production et la réduction des amortissements et des provisions de la propriété intellectuelle pour les Services DVD.

Les coûts de restructuration représentent (14) millions d’euros à taux courants, dont (11) millions d’euros dans les Services DVD pour les coûts d'optimisation des sites.

La variation du besoin en fonds de roulement de (191) millions d’euros reflète principalement la fin de la normalisation des conditions de paiement et l’effet saisonnier au sein de la division Maison Connectée. Avec un impact de sortie de trésorerie de (120) millions d’euros au premier trimestre 2021, Maison Connectée a terminé son cycle de réduction des délais de paiement et bénéficiera, à partir du deuxième trimestre 2021, d'une contribution au fonds de roulement normalisée et dé-risquée. Il faut également noter que les Services de Production ont recommencé à bénéficier d’acomptes de paiement, marquant le retour des studios à des commandes importantes.

Le flux de trésorerie disponible 1 (avant résultats financiers et impôts) des activités poursuivies de (196) millions d'euros représente une amélioration de 118 millions d'euros par rapport à l'année précédente à taux courants, grâce à une amélioration significative de la performance opérationnelle de Maison Connectée, à l'amélioration du besoin en fonds de roulement des Services de Production et des Services DVD, et à la mise en œuvre continue de notre programme de transformation des coûts.

(avant résultats financiers et impôts) des activités poursuivies de (196) millions d'euros représente une amélioration de 118 millions d'euros par rapport à l'année précédente à taux courants, grâce à une amélioration significative de la performance opérationnelle de Maison Connectée, à l'amélioration du besoin en fonds de roulement des Services de Production et des Services DVD, et à la mise en œuvre continue de notre programme de transformation des coûts. La dette nette nominale s'élève à 1 156 millions d'euros, et la dette nette IFRS à 1 074 millions d'euros. La différence est principalement liée à la valorisation de la dette en valeur de marché à l'émission et sera annulée par des charges d'intérêts hors trésorerie sur la durée de vie de la dette. Objectifs La demande pour Technicolor, en particulier pour les produits haut débit de Maison Connectée et les Effets Visuels de Services de Production, devrait continuer à croître de manière significative sur le reste de l'année et en 2022.

Maison Connectée sera impactée par des problèmes de livraison de composants clés et de prix, en particulier au cours des deuxième et troisième trimestres. Les contraintes de main-d'œuvre affecteront également les Services de Production et les Services DVD. Néanmoins, les mesures d'efficacité et l'amélioration de la logistique devraient se combiner pour augmenter les performances tout au long de l’exercice.

Après avoir réalisé 171 millions d'euros d'économies de coûts en 2020, le Groupe continuera d'améliorer son efficacité et sa productivité tout au long de la période, et continue de viser un total de 325 millions d'euros d'économies de coûts d'exploitation à horizon 2022, dont 115 millions d'euros à venir en 2021. Technicolor continuera d'améliorer significativement ses EBITDA ajusté, EBITA ajusté et Flux de trésorerie disponible en 2021 et 2022, et compte tenu du changement récent de périmètre (cession de Post-Production) et du changement d'hypothèses de change, les prévisions 2021 et les prévisions 2022 actualisées sont les suivantes : En 2021 : Le chiffre d'affaires globalement stable en 2021 comparé à celui de 2020 ; EBITDA ajusté d'environ 270 millions d'euros ; EBITA ajusté d'environ 60 millions d'euros ; Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) à l'équilibre ; Ratio de levier dette nette sur EBITDA ajusté attendu sous le niveau de 4x à fin 2021.

En 2022 : EBITDA ajusté de 385 millions d'euros ; EBITA ajusté de 180 millions d'euros ; Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) d’environ 230 millions d'euros.

Activités poursuivies – post IFRS 16 En million d’euros, à fin décembre - post IFRS 16







2020











2021e 2022e



EBITDA ajusté des activités poursuivies







167







270



385



EBITA ajusté des activités poursuivies







(56)







60



180



Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts



(124)







c.0 230 Les objectifs 2021 et 2022 sont calculés sur la base de taux de change constants.





En 2022, les impacts cumulés des fluctuations des taux de change et du changement de périmètre du Groupe lié à la cession de l’activité Post Production sont de (40) millions d'euros sur l'EBITDA ajusté et de (23) millions d’euros sur l'EBITA ajusté.





À la fin du premier trimestre 2021, la norme IFRS 16 a un impact sur les indicateurs clés de performance de Technicolor comme suit :



L'EBITDA ajusté s'est amélioré de 14 millions d'euros et a diminué de 4 millions d'euros par rapport à l’impact au premier trimestre 2020 ; L'EBITA ajusté s'est amélioré de 4 millions d'euros et a augmenté de 1 million d'euros par rapport à l’impact au premier trimestre 2020 ; Le Flux de trésorerie disponible avant résultats financiers et impôts s'est amélioré de 18 millions d'euros et a diminué de (1) million d'euros par rapport à l’impact au premier trimestre 2020 ; Les sorties de trésorerie liées aux contrats de location (remboursement du principal et intérêts) ont totalisé environ 4 millions d'euros et ont diminué de 3 millions d'euros par rapport à l’impact au premier trimestre 2020.





Changement de périmètre Technicolor a clôturé le 30 avril 2021 la cession de son activité de Post Production (qui fait partie des Services de Production) pour 30 millions d'euros. La vente de Post Production simplifie le portefeuille d’activités des Services de Production et permet à la direction de se concentrer davantage sur les activités principales restantes de la division, à savoir les images créées par ordinateur.



Assemblée générale mixte du 12 mai 2021 L’Assemblée générale annuelle de Technicolor SA se tiendra à huis-clos le 12 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet de la Société.

La Société a été informée, le 10 mai 2021, par Monsieur Luigi Rizzo que, compte tenu de l’acceptation par ce dernier d’un nouveau poste, il n’est plus en mesure d’accepter les fonctions de membre du Conseil d’administration de la Société et retire en conséquence sa candidature au poste d’administrateur inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.



Le projet de résolution n°8 (« Nomination de M. Luigi Rizzo en qualité d’administrateur ») étant devenu sans objet, les votes sur ce projet de résolution, exprimés en amont de l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 tel que modifiée, ne seront pas pris en compte. Revue par segment des résultats du premier trimestre 2021 Premier Trimestre Variation Services de

Production 2020



2021



A taux courants



A taux constants



En million d'euros Chiffre d'affaires 176 140 (20,8) % (16,6) % EBITDA ajusté 11 14 +23,0 % +29,5 % En % du chiffre d'affaires +6,2 % +9,7 % EBITA ajusté (15) (2) +85,8 % +85,1 % En % du chiffre d'affaires (8,4) % (1,5) % Le chiffre d'affaires des Services de Production s'élève à 140 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de (16,6) % à taux constants et de (20,8) % à taux courants par rapport à l'année précédente, en raison d'une montée en puissance plus lente qu’anticipée des projets suite aux impacts de la pandémie sur la production dans le monde entier. La baisse du chiffre d'affaires a été partiellement atténuée par la croissance significative du chiffre d'affaires de MPC Episodic, où les ventes ont plus que doublé en valeur absolue.





s'élève à 140 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de (16,6) % à taux constants et de (20,8) % à taux courants par rapport à l'année précédente, en raison d'une montée en puissance plus lente qu’anticipée des projets suite aux impacts de la pandémie sur la production dans le monde entier. La baisse du chiffre d'affaires a été partiellement atténuée par la croissance significative du chiffre d'affaires de MPC Episodic, où les ventes ont plus que doublé en valeur absolue. L'EBITDA ajusté s'établit à 14 millions d'euros, soit une hausse de 3 millions d'euros d’une année sur l’autre à taux constants, et l'EBITA ajusté a atteint (2) millions d'euros, soit une hausse de 13 millions d'euros par rapport à l’an passé, en raison de la baisse des coûts de rendu dans le cloud. L'EBITDA ajusté et l'EBITA ajusté de l’activité Advertising ont augmenté par rapport à 2020, malgré une forte baisse du chiffre d’affaires liée à la pandémie, montrant l'impact positif des actions de transformation sur la rentabilité.



Les Services de Production ont obtenu de nombreux nouveaux projets, sécurisant environ 90 % du carnet de commandes prévu pour 2021 pour les Effets Visuels Films & Séries TV et Animation & Jeux. Principales nominations au cours du premier trimestre Josh Mandel a été nommé Directeur Général de The Mill. Andrea Miloro a été recrutée en tant que Présidente de Mikros Animation. Sa nomination renforce l'engagement de Technicolor à développer à l’échelle mondiale les longs métrages et épisodes de séries d’Animation sous la marque Mikros Animation.





Autres mises à jour sur les activités



La vente de Post Production a été conclue le 30 avril 2021.

Transformation réussie



Christian Roberton, en tant que Président de la division des Services de Production, a continué à mettre en œuvre des changements de gestion afin de favoriser la transformation continue des Services de Production en une plateforme de production créative efficace. Il se concentre sans relâche sur l'amélioration de la rentabilité et la rationalisation des opérations, les actions suivantes ont été lancées au premier trimestre : Poursuite de l'harmonisation de l'infrastructure technologique et des efforts de R&D afin d'éliminer les inefficacités des opérations précédemment cloisonnées ;

Progrès substantiels réalisés dans l'alignement stratégique " One India " qui se poursuivra tout au long de 2021 ;

Poursuite du développement de stratégies de vente basées sur les données, et d'outils d'optimisation des ressources.



Faits marquants de l’activité



Effets Visuels Film & Séries TV : le chiffre d’affaires a été significativement inférieur à celui de l'année précédente, principalement en raison de l'impact de la pandémie sur les tournages de films en direct et du décalage des dates de sortie. Les équipes d’Effets Visuels ont travaillé sur plus de 12 films de grands studios comme Cruella (Disney), The Lion King prequel (Disney), The Little Mermaid (Disney), Mortal Kombat (Warner Bros./New Line), et Nightmare Alley (Searchlight Pictures). Plus de 25 projets de Séries TV et/ou films pour streaming, dont Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (Disney+), The Nevers (HBO), Pennyworth (Warner Bros. Television/Epix), Pinocchio (Disney+), WandaVision (Marvel/Disney+), et The Wheel of Time (Amazon). Au cours du trimestre, MPC Film a reçu des nominations aux Oscars® et aux BAFTA pour son travail sur le film The One and Only Ivan de Disney ; et Mr. X a reçu sa première nomination aux Oscars® pour le film Love and Monsters de Paramount.



Effets Visuels Publicité : le chiffre d’affaires est en baisse par rapport à l’année précédente en raison de l'impact de la pandémie sur les dépenses des clients et les tournages de films publicitaires.



Au cours du trimestre, l’activité Publicité de Technicolor a livré plus de 1 000 publicités, dont environ 20 spots pour le Super Bowl LV, tout en remportant trois VES Awards et six British Arrows. Parmi les projets notables, citons Audi Future Is an Attitude, Dell Youniverse, Electronic Arts Apex Legends Stories from the Outlands - Fight Night, Mercedes Classe S Alicia Keys Pieces et Samsung Awesome Is for Everyone 2.



Animation et Jeux : un chiffre d’affaires stable par rapport à celui de l'année précédente.



Au cours du trimestre, Mikros Animation a travaillé sur plusieurs films, dont PAW Patrol : The Movie de Spin Master et The Tiger's Apprentice de Paramount, et s'est vu attribuer verbalement deux projets de longs métrages supplémentaires. Du côté des sériesTV, Technicolor continue de travailler sur plusieurs séries, dont ALVINNN !!! et les Chipmunks (M6), Chicken Squad (Wild Canary/Disney), Fast & Furious : Spy Racers (DreamWorks Animation/Netflix), Kamp Koral : SpongeBob's Under Years (Nickelodeon/Paramount+), et Mira, Royal Detective (Wild Canary/Disney).



Post Production : un chiffre d’affaires inférieur à celui de l'année précédente, principalement en raison de l’impact de la pandémie sur les productions.





Point à date sur la pandémie liée à la Covid-19



Les arrêts/retards de production persistent en raison des dernières vagues de la pandémie, contraignant temporairement l'activité de production ou limitant les voyages internationaux des artistes et des équipes. Néanmoins, comme les vaccinations se poursuivent dans le monde entier, l'industrie reste optimiste quant au retour à la normale au cours de la seconde moitié de 2021.

Les récentes poussées de la Covid-19 en Inde, à Toronto et à Montréal ont obligé les Services de Production à revenir au travail à domicile pour presque tout le personnel au cours du deuxième trimestre afin de maintenir la capacité opérationnelle. Le Groupe continue à prendre des mesures pour fournir une assistance au personnel en Inde affecté par la pandémie.



### Premier Trimestre Variation Maison Connectée 2020



2021



A taux courants



A taux constants



En million d'euros Chiffre d'affaires 393 428 +8,7 % +18,3 % EBITDA ajusté 16 28 +72,7 % +90,5 % En % du chiffre d'affaires +4,1 % +6,4 % EBITA ajusté (1) 10 ns ns En % du chiffre d'affaires (0,2) % +2,4 % Le chiffre d'affaires de la Maison Connectée s'élève à 428 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente à taux constants et de +8,7 % à taux courants. La division a continué à rencontrer des difficultés d'approvisionnement en raison de la Covid-19. La demande a été forte en Amérique du Nord et en Eurasie, mais l'Amérique Latine montre un certain ralentissement. La division maintient sa position de leader du marché dans le segment du haut débit et dans le segment de la vidéo sous Android.



Même si la demande restera forte tout au long de l'année 2021, la pandémie a créé des distorsions dans l'industrie, avec la perturbation de la logistique mondiale. Les pénuries de semi-conducteurs, qui ont commencé au second semestre 2020 et touchent de nombreuses industries, continueront d'avoir un impact sur le reste de l'année 2021 : Les difficultés d'approvisionnement en composants, dues à une demande globale élevée, augmentent le prix de certains composants ;

Les pénuries de composants pourraient retarder les ventes au cours des prochains mois. En conséquence, Maison Connectée continuera de travailler avec ses partenaires et ses clients pour minimiser les ruptures d'approvisionnement. Technicolor a engagé des discussions commerciales afin de partager ses surcoûts avec ses clients. L'adoption de DOCSIS 3.1 et des passerelles Fiber devrait se poursuivre tout au long de l’année 2021. La division Maison Connectée travaille déjà avec plusieurs grands opérateurs de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique Latine pour répondre aux demandes de déploiement actuelles. Nous prévoyons la prochaine vague d'expansion du marché de DOCSIS 3.1 et de la fibre lorsque les opérateurs effectueront la transition vers les technologies Wi-Fi de nouvelle génération et des vitesses plus élevées comme le 10G. Dans le segment des décodeurs vidéo, comme indiqué en mars de cette année, Maison Connectée a annoncé sa dernière étape importante dans le déploiement de plus de 10 millions de décodeurs Android TV (STB) depuis le début de l'initiative en 2016. L'EBITDA ajusté s'élève à 28 millions d'euros au premier trimestre 2021, soit 6,4 % du chiffre d'affaires, en hausse de 14 millions d'euros à taux constants, grâce à l'augmentation de la demande de la division câble en Amérique du Nord, et aux initiatives d'amélioration des OPEX mises en œuvre en 2020. L'EBITA ajusté de 10 millions d'euros a augmenté de 12 millions d'euros par rapport à l'année précédente à taux constants. Cette évolution positive de la rentabilité est le résultat de l'important plan de transformation lancé il y a trois ans.



Faits marquants de l’activité Am é ri que Amérique du Nord : le chiffre d’affaires est resté solide, en raison de la demande accrue des clients du câble pour des mises à niveau vers le haut débit à plus forte puissance afin de soutenir les activités de travail à distance et d'éducation liées à la pandémie. Amérique Latine : la situation macroéconomique difficile dans la région a continué de faire baisser la demande, en particulier au Brésil et au Méxique. Eurasi e Europe, Moyen-Orient & Afri que : augmentation significative du chiffre d'affaires en raison de la forte demande en Europe pour les produits haut débit et vidéo et de l'expansion des nouvelles technologies pour les modems et passerelles haut débit pour un nombre de clients plus important. Asi e- Pacifi que : a dépassé le chiffre d’affaires de l'année précédente en raison d'un rebond en Inde en vue du transfert de la fabrication qui sera effectif au deuxième trimestre 2021. La demande reste forte sur les marchés australien et coréen.





La division continue de se concentrer sur des investissements sélectifs avec des clients clés, des produits basés sur des plates-formes et des partenariats qui permettront d'améliorer les marges au cours de l'année. Répartition du chiffre d’affaires de Maison Connectée (à taux courants)



Premier Trimestre En million d’euros 2020 2021 % Variation(*) Chiffre d’affaires 393 428 +18,3 % Par région Amériques: 276 288 +13,7 % - Amérique du Nord 212 264 +34,0 % - Amérique Latine 64 24 (53,4) %







Eurasie: 117 139 +29,3 % - Europe, Moyen-Orient & Afrique 74 84 +24,5 % - Asie-Pacifique 43 55 +37,7 % Par produ i t Vidéo 154 140 (0,9) % Haut Débit 239 287 +30,8 % (*) Variation à taux constants ### Premier Trimestre Variation Services DVD 2020



2021



A taux courants



A taux constants



En million d'euros Chiffre d'affaires 160 139 (13,4) % (7,7) % EBITDA ajusté 1 4 ns ns En % du chiffre d'affaires +0,6 % +3,1 % EBITA ajusté (16) (6) +63,9 % +60,5 % En % du chiffre d'affaires (10,0) % (4,2) % Le chiffre d'affaires de s Services DVD s'est élevé à 139 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de (7,7) % à taux constants et de (13,4) % à taux courants par rapport à 2020, principalement en raison d'une réduction de (10,7) % de la réplication totale de disques, qui a été partiellement atténuée par des améliorations de prix suite aux renégociations des contrats avec les studios et par la croissance de l'activité de la chaîne d'approvisionnement non liée aux disques. La pandémie a continué à avoir un impact négatif au premier trimestre, principalement lié à une réduction significative de l'activité des nouvelles sorties par rapport au premier trimestre 2020 (qui n'a pas été affecté par la Covid-19).





s'est élevé à 139 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de (7,7) % à taux constants et de (13,4) % à taux courants par rapport à 2020, principalement en raison d'une réduction de (10,7) % de la réplication totale de disques, qui a été partiellement atténuée par des améliorations de prix suite aux renégociations des contrats avec les studios et par la croissance de l'activité de la chaîne d'approvisionnement non liée aux disques. La pandémie a continué à avoir un impact négatif au premier trimestre, principalement lié à une réduction significative de l'activité des nouvelles sorties par rapport au premier trimestre 2020 (qui n'a pas été affecté par la Covid-19). L'EBITDA ajusté s'est élevé à 4 millions d'euros, soit 3,1 % du chiffre d'affaires, ce qui est supérieur aux attentes compte tenu de volumes de disques plus importants que prévu, d'une meilleure tarification de la réplication et de l'accélération des mesures d'économie, partiellement compensés par les pressions sur les coûts de main-d'œuvre et divers impacts climatiques violents survenus aux États-Unis au premier trimestre. La baisse des amortissements et l'impact positif des renouvellements de contrats passés ont permis de dégager un EBITA ajusté de (6) millions d'euros, contre (16) millions d'euros au premier trimestre 2020.



Faits marquants de l’activité



Les volumes de DVD en définition standard ont augmenté de 1,4 % au premier trimestre 2021, grâce à la promotion agressive des produits du catalogue par les grands studios et leurs partenaires distributeurs.

s'est élevé à 4 millions d'euros, soit 3,1 % du chiffre d'affaires, ce qui est supérieur aux attentes compte tenu de volumes de disques plus importants que prévu, d'une meilleure tarification de la réplication et de l'accélération des mesures d'économie, partiellement compensés par les pressions sur les coûts de main-d'œuvre et divers impacts climatiques violents survenus aux États-Unis au premier trimestre. La baisse des amortissements et l'impact positif des renouvellements de contrats passés ont permis de dégager un EBITA ajusté de (6) millions d'euros, contre (16) millions d'euros au premier trimestre 2020. Les volumes de Blu-ray TM ont baissé de (30,7) % au premier trimestre 2021, en raison du manque de contenu de nouvelles sorties mentionné plus haut, et sans que les promotions de catalogue aient autant d'effet d'atténuation.





ont baissé de (30,7) % au premier trimestre 2021, en raison du manque de contenu de nouvelles sorties mentionné plus haut, et sans que les promotions de catalogue aient autant d'effet d'atténuation. Les volumes de CD ont diminué de (34,5) % d'une année sur l'autre en raison d'une combinaison d’une baisse structurelle attendue et des impacts de Covid-19 sur le commerce de détail.



Les Services DVD ont continué à progresser sur les initiatives structurelles annoncées précédemment à l'échelle de la division pour adapter les opérations de distribution et de réplication, ainsi que les accords contractuels avec les clients concernés, en réponse aux réductions continues de volume. Deux fermetures importantes d'installations en Amérique du Nord ont eu lieu au premier trimestre 2021 dans le cadre du plan de transformation en cours. Premier Trimestre En million d'unités 2020 2021 % Variation Total des volumes 174,1 155,5 (10,7)% Par format SD-DVD 109,8 111,3 +1,4% Blu-ray™ 53,1 36,8 (30,7)% CD 11,3 7,4 (34,5)% Par Segment Studio/Video 157,3 144,3 (8,3)% Games 3,0 2,1 (29,6)% Musique & Logiciels 13,8 9,1 (34,2)% Point à date sur la pandémie liée à la Covid-19 L'activité des nouvelles sorties en salles reste faible, mais a montré une tendance haussière au cours du premier trimestre 2021, les cinémas commençant à réouvrir et les nouveaux titres majeurs comme Godzilla vs. Kong ayant été bien accueillis par le public aux États-Unis et à l'étranger.

Alors que les studios continuent d'expérimenter diverses stratégies de vidéo à la demande premium et de sorties simultanées, dans presque tous les cas, les studios choisissent encore de sortir un DVD/Blu-ray TM selon un calendrier normal.





selon un calendrier normal. La plupart des grands distributeurs restent ouverts et fonctionnent normalement. Le contenu des nouveautés étant limité, certains d’entre eux continuent d'allouer de l'espace aux promotions sur le contenu des catalogues et des bibliothèques, ce qui a contribué à soutenir les volumes de réplication de DVD au premier trimestre 2021.





Certains sites de production américains continuent de faire face à des difficultés ou à des pénuries temporaires de personnel, en partie en raison de la disponibilité continue d’allocations chômage plus élevées qu’avant la pandémie.





L'impact de la Covid-19 dépendra de l'étendue et de la durée des restrictions en cours (en fonction du taux de vaccination et de la prévalence de la Covid-19 dans chaque pays/région). La division Services DVD a déjà accéléré certains aspects de ses futurs plans de restructuration afin de s'adapter à ces impacts.



### Premier Trimestre Change YoY Corporate & Autres 2020



2021



Reported



At constant rate



En million d'euros Chiffre d'affaires 9 5 (40,3) % (40,3) % EBITDA ajusté (1) (3) ns ns En % du chiffre d'affaires (11,0) % (48,7) % EBITA ajusté (2) (4) (72,0) % (81,3) % En % du chiffre d'affaires (22,8) % (65,6) % Le segment Corporate & Autres inclut les activités de Licences de Marques.



Le segment a enregistré un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros au cours du premier trimestre 2021, en baisse par rapport à l'année dernière. L'EBITDA ajusté s'est élevé à (3) millions d'euros et l'EBITA ajusté à (4) millions d'euros. ### Détails de la dette



Dans le cadre de l’opération de restructuration financière réalisée en 2020, les échéances de la dette ont été allongées et de nouveaux financements ont été exécutés pour renforcer la liquidité du Groupe. (en million d'euros) Devise Montant nominal Montant IFRS Type de taux Taux nominal (1) Type de remboursement Echéance finale Moodys / S&P rating Dette Nouveau Financement France EUR 350 362 Variable 12,00 %(2) In fine 30 juin 2024 Caa1/B Dette Nouveau Financement US USD 105 109 Variable 12,23 %(3) In fine 30 juin 2024 Caa1/B Dette réaménagée EUR 453 376 Variable 6,00 %(4) In fine 31 décembre 2024 Ca/CCC Dette réaménagée USD 121 100 Variable 5,95 %(5) In fine 31 décembre 2024 Ca/CCC Sous total EUR 1 029 947 8,67 % Dettes de loyers (6) Divers 166 166 Fixe 9,15 % Interets courus capitalisés PIK EUR+USD 24 24 NA 0% Interets courus Divers 4 4 NA 0% Interets courus USD 34 34 Variable 5,25 %(7) Revolving 31 décembre 2023 Autres dettes Divers 1 1 NA 0% Total Dette brute 1 258 1 176 7,41 % Trésorerie et équivalents de trésorerie Divers 102 102 Total Dette nette 1 156 1 074

(1) Taux en vigueur au 31 mars 2021 (2) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (3) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (4) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +3 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (5) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +2,75 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (6) Dont 12 millions d'euros de dettes de loyers financiers et 154 millions d'euros de dettes de loyers opérationnels selon la norme IFRS 16 (7) Wells Fargo taux +2 %



Récapitulatif des résultats consolidés du premier trimestre Premier Trimestre En million d'euros 2020 2021 Variation (*) Chiffre d'affaires des activités poursuivies 739 711 (3,7) % Variation à taux de change constants (%) - - +3,6 % Dont Services de Production 176 140 (20,8) % Services DVD 160 139 (13,4) % Maison Connectée 393 428 +8,7 % Corporate & Autres 9 5 (40,3) % EBITDA ajusté des activités poursuivies 27 43 +58,4 % Variation à taux de change constants (%) - - +71,7 % En % du chiffre d'affaires +3,6 % +6,0 % 235bps Dont Services de Production 11 14 +23,0 % Services DVD 1 4 ns Maison Connectée 16 28 +72,7 % Corporate & Autres (1) (3) ns EBITA ajusté des activités poursuivies (34) (1) +96,4 % Variation à taux de change constants (%) - - +97,8 % En % du chiffre d'affaires (4,6) % (0,2) % 441bps EBIT ajusté des activités poursuivies (45) (10) +76,6 % Variation à taux de change constants (%) - - +75,9 % En % du chiffre d'affaires (6,1) % (1,5) % 458bps EBIT des activités poursuivies (61) (26) +57,7 % Variation à taux de change constants (%) - - +55,3 % En % du chiffre d'affaires (8,3) % (3,6) % 465bps Résultat financier (25) (32) - Impôt sur les résultats - (1) - Résultats des sociétés mises en équivalence - - - Résultat net des activités poursuivies (86) (59) - Résultat net des activités arrêtées ou en cours

de cession (1) (2) - Résultat net (87) (61) -

(*) Variation à taux courants Les coûts de restructuration représentent (14) millions d’euros à taux courants, dont principalement (11) millions d’euros dans les Services DVD, résultant en grande partie de l'optimisation des sites.





L'EBIT des activités poursuivies représente une perte de (26) millions d’euros au premier trimestre 2021.





Le résultat financier s'élève à (32) millions d’euros au premier trimestre 2021, contre (25) millions d’euros au premier trimestre 2020, reflétant :



Des charges d’intérêts nettes de (31) millions d’euros, en hausse par rapport à l'année dernière (à (17) millions d’euros), principalement en raison des taux plus élevés sur la nouvelle structure de la dette ; Les autres produits financiers se sont améliorés pour atteindre 1 million au premier trimestre 2021, contre (9) millions d’euros l'année précédente, ce qui s'explique principalement par les frais financiers sur le crédit-relais mis en place en mars 2020.





L'impôt sur le résultat s'élève à (1) million d’euros, contre 0 million au premier trimestre 2020.





Le résultat net du Groupe s'élève donc à une perte de (61) millions d’euros au premier trimestre 2021, contre une perte de (87) millions d’euros au premier trimestre 2020.



Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés (non auditée) Technicolor présente, en plus des résultats publiés, et dans le but de fournir une vue plus comparable de l'évolution de sa performance opérationnelle en 2021 par rapport à 2020, un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat des états financiers consolidés du Groupe : Coûts de restructuration nets ;

Charges de dépréciations d’actifs nettes ;

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents).



Ces ajustements, dont la réconciliation est présentée dans le tableau suivant, ont eu un impact sur l’EBIT des activités poursuivies de (16) millions d’euros en 2021 contre (16) millions d’euros en 2020 (incluant IFRS 16). Premier Trimestre En million d'euros 2020 2021 Variation (*) EBIT des activités poursuivies (61) (26) 35 Coûts de restructurations, nets (14) (14) (0) Pertes nettes liées aux dépréciations sur actifs opérationnels non courants (0) (1) (1) Autres produits/(charges) (3) (0) 2 EBIT ajusté des activités poursuivies (45) (10) 34 En % du chiffre d’affaires (6,1)% (1,5)% 458bps Dépréciations et amortissements (“D&A”) (**) 70 53 (17) Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production 2 0 (2) EBITDA ajusté des activités poursuivies 27 43 16 En % du chiffre d’affaires 3,6% 6,0% 235bps (*) Variation à taux courants (**) incluant les Provisions (provisions pour risques, litiges et garanties) Réconcliation du flux de trésorerie disponible (non auditée) Technicolor définit les “Flux de trésorerie disponibles” comme les Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (poursuivies et arrêtées ou en cours de cession) augmentés des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles et diminués des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, y compris les coûts de développement capitalisés. Trimestre clos le (IFRS) (en million d’euros)







31 mars 31 mars 2021 2020 EBITDA ajusté des activités poursuivies 43 27 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (191) (288) Capacité informatique externalisée pour le rendu d’image dans les Services de Production - (2) Sorties de trésorerie liées aux provisions pour retraites (7) (7) Sorties de trésorerie liées aux provisions pour restructuration (21) (10) Intérêts payés (27) (16) Intérêts reçus - - Impôts (payés) reçus sur les résultats (5) (4) Autres éléments 3 (9) Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies (205) (309) Acquisition d’immobilisations corporelles (11) (10) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles - - Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (12)



(18)



Flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités arrêtées ou en cours de cession Acquisition d’immobilisations corporelles (13) (7) Flux de trésorerie disponible pour réconciliation (240) (345) Dette brute à sa valeur nominale (y inclus dettes de loyers) 1 258 1 676 Position de trésorerie 102 58 Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 1 156 1 618 Ajustement IFRS (82) (6) Dette nette (IFRS) 1 074 1 612 La variation du besoin en fonds roulement et des autres actifs et passifs a été négative de (191) millions d’euros au premier trimestre 2021, principalement en raison de modifications défavorables des conditions de paiements fournisseurs et de l’effet saisonnier dans la division Maison Connectée.

Les sorties de trésorerie au titre des restructurations se sont élevées à 21 millions d’euros au premier trimestre 2021, en hausse de 11 millions d’euros par rapport à l'année précédente à taux courants, principalement du fait de la mise en œuvre accélérée des économies de coûts.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 23 millions d’euros, en baisse de 6 millions d’euros sur un an à taux courants, en maintenant un contrôle strict des dépenses d'investissement.

La trésorerie fin mars 2021 était de 102 millions d'euros, contre 58 millions d'euros fin mars 2020. Richard Moat, Directeur général, et Laurent Carozzi, Directeur Financier, tiendront un webcast audio aujourd’hui, mardi 11 mai, à 19h30 (heure de Paris, GMT+1), Financial calendar Assemblée Générale Annuelle 12 mai 2021 Résultats financiers du premier semestre 29 juillet 2021 ### Avertissement : Déclarations Prospectives Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré, Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives, Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. ### A propos de Technicolor : www.technicolor.com Les actions Technicolor sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (TCH) et sont négociables sous la forme d’American Depositary Receipts (ADR) aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY). Relations Investisseurs Media Christophe le Mignan : +33 1 88 24 32 83 Stephanie Varlotta

Christophe.lemignan@technicolor.com Stephanie.varlotta@technicolor.com Nathalie Feld : +33 1 53 70 94 23 nfeld@image7.fr COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (NON AUDITE) Trimestre clos le 31 mars (en million d’euros) 2021 2020 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 711 739 Coût de l'activité (637) (678) Marge brute 74 61 Frais commerciaux et administratifs (62) (80) Frais de recherche et développement (23) (26) Coûts de restructuration (14) (14) Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (1) (1) Autres produits (charges) - (1) Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies (26) (61) Produits d'intérêts - - Charges d'intérêts (31) (17) Autres charges financières nettes (1) (8) Produits (charges) financiers nets (32) (25) Résultat des sociétés mises en équivalence 0 - Impôt sur les résultats (1) - Résultat net des activités poursuivies (59) (86) ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (2) (1) Résultat net de l'exercice (61) (87) Attribuable aux : - Actionnaires de Technicolor SA (61) (87) - Participations ne donnant pas le contrôle 0 0

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE (NON AUDITE) (en million d’euros) 31 mars

2021 31 décembre 2020 ACTIF Ecarts d'acquisition 750 716 Immobilisations incorporelles 543 535 Immobilisations corporelles 143 140 Droits d'utilisation 136 148 Autres actifs d'exploitation non courants 31 27 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 1 603 1 566 Participations non consolidées 14 14 Autres actifs financiers non courants 44 47 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 58 61 Titres des sociétés mises en équivalence 1 1 Impôts différés actifs 49 45 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 711 1 674 Stocks 200 195 Clients et effets à recevoir 480 425 Actifs sur contrat client 74 63 Autres actifs d'exploitation courants 216 224 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 970 907 Créance d'impôt 12 14 Autres actifs financiers courants 20 17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 102 330 Actifs destinés à être cédés 80 76 TOTAL ACTIFS COURANTS 1 184 1 344 TOTAL ACTIF 2 895 3 018 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE (NON AUDITE) (en million d’euros) 31 mars 2021 31 décembre 2020 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social (235 800 463 actions au 31 mars 2021 avec une valeur nominale de 0,01 euro) 2 2 Titres subordonnés 500 500 Primes d'émission et réserves 80 126 Ecarts de conversion (412) (456) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Technicolor SA 171 173 Participations ne donnant pas le contrôle 0 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES 171 173 Provisions pour retraites et avantages assimilés 311 325 Autres provisions 32 33 Passifs sur contrat client 2 2 Autres dettes d'exploitation non courantes 23 21 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 367 381 Dettes financières 971 948 Dettes de loyers 111 122 Autres dettes non courantes 1 - Impôts différés passifs 18 15 TOTAL DETTES NON COURANTES 1 467 1 466 Provisions pour retraites et avantages assimilés 31 30 Autres provisions 82 90 Fournisseurs et effets à payer 572 710 Provisions pour dettes sociales 127 142 Passifs sur contrat client 56 41 Autres dettes d'exploitation courantes 221 215 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION COURANTES 1 088 1 228 Dettes financières 39 16 Dettes de loyers 55 56 Dettes d'impôt courant 16 21 Autres dettes courantes 1 2 Passifs liés aux actifs destinés à la vente 57 56 TOTAL DETTES COURANTES 1 257 1 379 TOTAL PASSIF 2 724 2 845 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 895 3 018

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (NON AUDITE) Trimestre clos

le 31 mars (en million d’euros) 2021 2020 Résultat net de l'exercice (61) (87) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (2) (1) Résultat net des activités poursuivies (59) (86) Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 53 71 Pertes de valeur d'actifs 1 - Variation nette des provisions (13) (4) (Gain) pertes sur cessions d'actifs - (1) Charges (produits) d'intérêts 31 17 Autres (dont impôts) 6 4 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (191) (290) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (172) (289) Intérêts payés sur dettes de loyers (4) (6) Intérêts payés (23) (10) Intérêts reçus - - Impôts payés sur les résultats (5) (4) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) (205) (309) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise - (2) Produit de cession net de titres de participations - - Acquisition d'immobilisations corporelles (11) (10) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles - - Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (12) (18) Trésorerie mise en nantissement (2) (14) Remboursement de trésorerie mise en nantissement 1 2 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) (24) (42) Augmentation de capital - - Augmentation des dettes financières 32 375 Remboursement des dettes de loyers (18) (22) Remboursement des dettes financières - (1) Frais liés à la la dette et aux opérations en capital (1) (1) Autres (3) 6 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) 11 357 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) (14) (8) TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 330 65 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) (231) (2) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 3 (5) TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 102 58

1 Flux de trésorerie définis comme : EBITDA ajusté – (investissements nets + sorties de cash de restructuration + variation nette des pensions de retraite + variation du besoin en fond de roulement et autres actifs et passifs nets + impact sur la trésorerie du résultat non courant) Pièce jointe Q1 2021_Press_Release_VFR

