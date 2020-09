TECHNICOLOR : S&P dégrade à « Défaut sélectif »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P Global Ratings a dégradé la note de Technicolor de "CCC" à "SD" (défaut sélectif) à la lumière de son plan de restructuration financière. « Nous considérons l'échange dette contre capitaux propres comme un ‘distressed exchange’, et donc équivalent à un défaut, car les investisseurs ont reçu une valeur inférieure à l'engagement des titres d'origine », a expliqué l’agence de notation.Elle pense en outre que le rang de priorité inférieure de la dette renégociée et des nouvelles actions correspond à des perspectives de valeur plus faibles, même si la conversion conduit à une valeur nominale combinée.