TECHNICOLOR : comptes trimestriels dégradés, mais objectifs réaffirmés

A l'occasion de la publication de ses comptes du troisième trimestre, Technicolor a indiqué rester en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2020 et 2022. Le spécialiste des technologies de l'image et du son a enregistré un Ebitda des activités poursuivies en repli de 47% (-44,7% à taux de change constants) à 53 millions d'euros pour des ventes en recul de 19,9% à 798 millions d'euros. Elles ont baissé de 15,6% à taux de change constants.Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) est négatif à hauteur de 35 millions d'euros contre –132 millions au troisième trimestre 2019.Le chiffre d'affaires de la Maison Connectée (Modem, passerelles...) s'est distingué avec 488 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse de 10,6% d'une année sur l'autre à taux constants et de 4,2% à taux courants. Son Ebitda ajusté a atteint 31 millions d'euros contre 3 millions, un an auparavant. "La forte demande continue des consommateurs pour un meilleur haut débit et un meilleur wifi a été le moteur de cette bonne performance" a commenté la société.Sur la base de l'activité des 9 derniers mois et malgré un contexte qui reste difficile, Technicolor est confiant dans la réalisation de ses objectifs.Il table sur des économies de coûts de plus de 160 millions d'euros sur l'année, portées par une réduction des effectifs permanents de près de 30% par rapport à décembre 2019. Le groupe cible par ailleurs un Ebitda 2020 de 169 millions d'euros et de 425 millions d'euros en 2022.Technicolor prévoit par ailleurs un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) compris entre -115 et -150 millions d'euros en 2020 et à 259 millions d'euros en 2022.