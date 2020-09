TECHNICOLOR : succès des dernières étapes du plan de sauvegarde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Technicolor a annoncé la réalisation avec succès des dernières étapes prévues au titre du plan de sauvegarde financière accélérée de la société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris.Le spécialiste des technologie de l'image et du son a réaménagé 46,5 % des lignes de crédit dues par la société au titre du contrat de crédit d'environ 984 millions d'euros (conclu initialement le 6 décembre 2016) et de l'accord de crédit renouvelable de 250 millions d'euros (conclu initialement le 21 décembre 2016) au sein de nouvelles lignes à terme d'un montant équivalent à 574 millions d'euros en principal, venant à échéance le 31 décembre 2024 et l'octroi en garantie de nouvelles sûretés sur certains actifs de la société et de ses filiale.L'apurement significatif de l'endettement du groupe, à hauteur d'un montant d'environ 660 millions d'euros, a été finalisé. Il a été réalisé grâce à une augmentation de capital de 330 millions d'euros dont le montant a été affecté au remboursement des créances non réaménagées et non converties. Technicolor a également procédé à une augmentation de capital de 330 millions par conversion de créances.Par ailleurs, Technicolor annonce que le 11 septembre 2020, le Tribunal américain compétent en matière de faillite, présidant la procédure dite de " Chapter 15 " de Technicolor a rendu une ordonnance de clôture de cette procédure. Ceci marque l'étape finale de la procédure engagée par la Société aux États-Unis d'Amérique.