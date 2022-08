Technicolor : Briarwood CM dépasse les 10%

Briarwood Chase Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 12 août, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Technicolor et détenir 10,58% du capital et des droits de vote, après acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant envisage d'acquérir ou vendre des actions en fonction de son analyse des opportunités et des conditions de marché, mais pas de prendre le contrôle de Technicolor, ni de demander un ou des sièges au conseil d'administration.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.