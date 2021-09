Technicolor : Connected Home déploie des décodeurs Android TV de nouvelle génération pour permettre à TIM de fournir des services de diffusion et OTT haut de gamme

ATLANTA, 8 Septembre 2021 -Technicolor Connected Home (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) annonce le déploiement de décodeurs Android TV de nouvelle génération pour TIM afin de fournir aux foyers italiens un accès à des services premium, offerts par des chaînes de télévision et des fournisseurs OTT (over-the-top), notamment Netflix, Amazon, Infinity, Disney+, DAZN, et bien d'autres. Les décodeurs sont basés sur la plateforme JADE de Technicolor Connected Home, qui inclut le Wi-Fi 6 et Android 10, ainsi que des accessoires prêts à être ajoutés, tels que des enregistreurs vidéo personnels ou des systèmes vocaux à distance. Dans le cadre de ce déploiement, Technicolor Connected Home effectuera également une mise à niveau du logiciel afin de permettre l'accès aux nouveaux services pour les clients existants de la base installée de TIM.

Technicolor Connected Home a déployé plus de 10 millions de décodeurs Android TV dans le monde depuis 2016, soit plus que tout autre fabricant de box. Cette annonce, selon Mercedes Pastor, vice présidente sénior de la région Eurasie chez Technicolor Connected Home, illustre l'importance de la relation de longue date entre Technicolor et TIM, les deux sociétés collaborant en vue de proposer aux abonnés italiens les expériences numériques les plus sophistiquées, intuitives et sécurisées.

« L'année et demie écoulée a entraîné une hausse de la demande en faveur de nouvelles expériences de divertissement haut de gamme à la maison. Pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs, Technicolor Connected Home s'appuie sur la plate-forme ouverte d'Android TV afin de fournir un accès simplifié aux services, offerts par un nombre croissant de fournisseurs de contenus et de divertissement. De plus, Android TV permet aux fournisseurs de services réseau de regrouper des applications et des services tout en offrant une expérience unifiée aux abonnés », a déclaré M. Pastor.

Les décodeurs de nouvelle génération de Technicolor Connected Home permettent aux opérateurs tels que TIM de gérer la complexité croissante associée aux nouveaux choix de divertissement disponibles, tout en améliorant la qualité d'expérience globale (QoE).

En outre, le décodeur intègre la technologie nanoCDN, la solution de multidiffusion à débit binaire adaptatif (mABR) la plus avancée de Broadpeak - un partenaire HERO de Technicolor Connected Home.

« Les consommateurs italiens pourront passer en toute transparence du mode « live » au mode « time-shift » sur les téléviseurs et les appareils mobiles de la maison sans compromettre leur expérience de visionnage. Multicast ABR garantit une qualité d'expérience optimale pour les téléspectateurs visionnant du direct en évitant toute saturation et en réduisant la latence lors des heures de pointe », déclare Jacques Le Mancq, président et directeur général de Broadpeak.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services du monde entier. L'objectif final est d'aider les fournisseurs de services à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

