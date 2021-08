Technicolor : Connected Home et LG U+ lancent une expérience audio-visuelle haut de gamme en Corée du Sud avec le système «Sound by JBL» de HARMAN

ATLANTA, 26 Aout 2021 -- Technicolor Connected Home (Euronext Paris: TCH, OTCQX: TCLRY), un fournisseur majeur de box haut de gamme, spécialiste de longue date proposant des expériences de divertissement vidéo de qualité au grand public dans le monde entier, a fait équipe avec LG U+ et avec le groupe HARMAN Embedded Audio. Ensemble, ils vont développer et déployer une plate-forme de divertissements multi-services haut de gamme, prenant en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Amos, grâce à une solution «Sound by JBL de HARMAN». Le marché visé est la Corée du sud.

LG U+, l'un des plus grands opérateurs coréens de télécommunications, qui est aussi une division de LG, la marque mondiale de produits d'électronique grand public, a fait équipe avec HARMAN, une compagnie dont les marques audio, notamment JBL, sont synonymes d'une expérience exceptionnelle du son. Ensemble, ils ont développé une plate-forme audio-visuelle multi-services haut de gamme qui sera intégrée aux box (CPE) de Technicolor Connected Home. La nouvelle plate-forme, la barre de son «U+tv Soundbar Black», répond à la hausse de la demande en divertissement domestique haut de gamme en Corée du sud, l'un des marchés les plus sophistiqués du monde. La barre de son «U+tv Soundbar Black» utilise Dolby Vision et Dolby Atmos, qui lui permettent de fournir une qualité d'image HDR (high-dynamic range) et un son surround riche, grâce à deux enceintes bidirectionnelles logées dans un boîtier de type barre de son conçu par HARMAN.

Barre de son 'U+tv Soundbar Black' Par Technicolor Connected Home, 'Sound by JBL' de HARMAN et LG U+

'Pour satisfaire le marché sud-coréen, de plus en plus demandeur d'une expérience audio-visuelle immersive et complète, Technicolor Connected Home a fait équipe avec les meilleurs fournisseurs de technologies dans ces domaines,' explique Mercedes Pastor, vice présidente sénior de la région Eurasie chez Technicolor Connected Home.

'Les consommateurs sud-coréens sont à la recherche de produits de divertissements audio-visuels domestiques haut de gamme complets. Leurs critères de choix sont la commodité et un coût abordable. Cette initiative commune offre aux abonnés de LG U+ une expérience audio-visuelle intégrée et immersive prête à l'emploi, commercialisée et gérée par le principal fournisseur de service réseau du marché. Technicolor Connected Home a intégré la technologie Dolby Atmos à huit enceintes JBL haute fidélité. Deux enceintes à rayonnement indirect (up-firing) offrent une expérience Atmos optimale. La barre de son multi-enceintes de 150 watts permet aux clients d'accéder à leurs contenus en streaming et à leurs jeux en ligne préférés avec une qualité d'image HDR et un environnement de son surround. Le système est simple à déployer et à installer,' ajoute-t-elle.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services du monde entier. L'objectif final est d'aider les fournisseurs de services à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

