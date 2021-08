Technicolor : Connected Home fait équipe avec Vodafone pour déployer des répéteurs Super Wi-Fi 6 avec Alexa intégrée

ATLANTA, 17 AOUT 2021 - Technicolor Connected Home (Euronext Paris: TCH, OTCQX: TCLRY) a conclu un partenariat avec Vodafone pour déployer des répéteurs Super Wi-Fi 6 de nouvelle génération avec Alexa intégrée, dans le cadre de la nouvelle offre «Vodafone Pro Broadband ».

Ces répéteurs Super Wi-Fi sont les premiers à proposer aux clients de Vodafone au Royaume-Uni la technologie Wi-Fi 6, essentielle pour fournir une connectivité haut débit de grande qualité.

Les abonnés ont accès à des Skills (compétences) Alexa préintégrées ainsi qu'à de nouvelles compétences inédites leur permettant d'utiliser des commandes vocales pour configurer des réseaux invités, mettre en place des contrôles parentaux et rationaliser les configurations techniques de leurs équipements (CPE). Jusqu'à présent, toutes ces fonctions nécessitaient habituellement d'apporter des modifications manuelles complexes aux boitiers de connexion (CPE).

'Les attentes des clients ont énormément changé au cours des dernières années. Ce phénomène n'est pas seulement dû aux événements sans précédent de la pandémie, mais résultent d'une prolifération rapide et d'un taux élevé d'adoption des appareils connectés chez les particuliers partout dans le monde. Le partenariat entre Technicolor Connected Home et Vodafone permet de proposer les technologies sans fil de pointe aux habitations connectées du Royaume-Uni,' explique Mercedes Pastor, Vice-présidente senior en charge de l'Eurasie chez Technicolor Connected Home.

'Ce déploiement de répéteurs marque un tournant capital, car Technicolor Connected Home intègre une technologie vocale à ses équipements haut débit et ses décodeurs, offrant l'accès à des fonctionnalités conviviales. La technologie vocale est porteuse d'un immense potentiel qui va permettre de lancer une multitude de cas d'usage pour la maison connectée. L'intégration aux équipements, de fonctions intelligentes telles que la technologie de commande vocale, l'accès à des applications intuitives et abordables va exercer un effet notoire sur le comportement des consommateurs,' ajoute-t-elle.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est d'aider les fournisseurs de réseau à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

Les nouveaux répéteurs Super Wi-Fi sont disponibles à la vente dès maintenant.

'Nous avons lancé Vodafone Pro Broadband en début d'année avec pour objectif de proposer aux clients le haut débit sans interruption à un prix imbattable », explique Max Taylor, directeur «consumer» de Vodafone UK. 'Nous allons maintenant encore plus loin avec ce fabuleux nouveau service haut débit avec Alexa intégrée, qui va nous permettre de faire entrer une technologie de pointe chez nos clients et de faciliter la vie en famille.'

À propos de Technicolor Connected Home :

LA MAISON CONNECTÉE DE DEMAIN. AUJOURD'HUI

Technicolor s'associe aux plus grands fournisseurs de services afin de les aider à adopter les technologies complexes nécessaires pour offrir une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Nos solutions haut débit font partie des plus rapides du marché avec la meilleure couverture de leur catégorie et intègrent les logiciels les plus innovants afin de fournir des services gigabit multi-utilisateurs dans toute la maison. Nos plateformes vidéo permettent des interfaces utilisateur dynamiques et personnalisables, des applications populaires, des fonctionnalités uniques et des analyses de données, tout en assurant la mise sur le marché la plus rapide possible. L'innovation ouverte étant au cœur de tout ce que nous développons, nous encourageons les partenariats avec un écosystème florissant d'entreprises innovantes permettant à nos clients d'offrir un nombre toujours plus important de services à valeur ajoutée à leurs abonnés.

Site internet : https://www.technicolor.com/distribute/home-experience

Les actions Technicolor sont cotées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et négociées aux États-Unis sur le marché OTCQX (OTCQX : TCLRY).

À propos de Vodafone UK

Vodafone UK est une société technologique de communications qui connecte les personnes, les entreprises et les appareils pour aider ses clients à tirer parti de l'innovation numérique. Nos services comprennent les connexions mobiles et fixes, le haut débit pour les particuliers et les entreprises, et l'Internet des objets (IoT).

Nous sommes aussi réputés comme un pionnier de la technologie : au Royaume-Uni, c'est nous qui avons passé le premier appel de téléphonie mobile, qui avons envoyé le premier SMS, et qui avons effectué, en 2018, le premier appel holographique en direct avec la 5G. Nous avons aussi été les premiers à transmettre du trafic 5G depuis un site de Salford, dans la région du Grand Manchester. Depuis juin 2021, nous disposons de la 5G dans 340 lieux en Europe : 100 au Royaume-Uni et 240 en Allemagne, Espagne, Italie et Irlande. Notre couverture du réseau 4G atteint actuellement plus de 99 % de la population britannique.

Aujourd'hui, Vodafone sert plus de 18 millions de clients mobiles et fixes au Royaume-Uni. Pour pouvoir distribuer Gigabit UK, notre programme de déploiement du haut débit 100 % fibre englobe désormais 15 villes au Royaume-Uni via des partenariats avec CityFibre et Openreach.

La durabilité est aussi au cœur de ce que nous faisons : au 1er juillet 2021, 100 % de l'électricité du réseau que nous utilisons au Royaume-Uni est certifiée issue de sources renouvelables.

Pour plus d'informations sur Vodafone Royaume-Uni, visitez le site : www.vodafone.co.uk.

