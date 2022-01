Technicolor : Connected Home reçoit la première certification mondiale Wi-Fi 6E pour une box internet DOCSIS 3.1 à destination des opérateurs internet.

ATLANTA - Jan. 20, 2022Le 11 janvier 2022, Technicolor Connected Home est devenu le premier fabricant de box internet à obtenir la certification Wi-Fi 6E décernée à sa passerelle CGM4981 par la Wi-Fi Alliance. Cette homologation permet aux opérateurs clients de la société à travers le monde d'offrir à leurs abonnés les niveaux de fiabilité, de couverture et de performances associés à la norme Wi-Fi 6E

« La passerelle domestique Wi-Fi 6E CGM4981 offre des performances inédites en utilisant la bande de 6 GHz pour résoudre les problèmes d'encombrement du trafic sur le réseau résidentiel, saturé par le nombre d'appareils nécessitant une connexion sans fil», a indiqué Ashwani Saigal, vice-président en charge de la division Haut débit de Technicolor Connected Home. « La bande de 6 Ghz étant ouverte uniquement aux appareils Wi-Fi 6, elle réduit considérablement la congestion du réseau résidentiel pour ces derniers et améliore l'expérience utilisateur, quelle que soit l'endroit de la maison dans lequel on se trouve. Il s'agit d'une amélioration de capacité sans précédent pour les foyers dans lesquels de nombreux produits dotés de liaisons Wi-Fi d'ancienne génération saturent les bandes de fréquences de 2,4 et 5 Ghz sur lesquelles ils fonctionnent », a ajouté M. Saigal.

Le Wi-Fi 6E représente un enjeu majeur pour notre industrie en fournissant aux consommateurs une connectivité parfaite même dans des environnements Wi-Fi encombrés. Alors que la pandémie de COVID-19 a transformé le domicile en lieu de travail, de divertissement et d'éducation pour des familles du monde entier, les appareils conformes à la norme Wi-Fi 6E comme la passerelle innovante CGM4981 de Technicolor Connected Home, offrent le débit et les performances nécessaires pour prendre en charge une pluralité d'utilisateurs et d'usages simultanés au sein de toute la maison.

« L'essor rapide des applications gourmandes en bande passante telles que le streaming vidéo 4K, les jeux en ligne ou la réalité virtuelle exige non seulement davantage de bande passante et de débit vers le domicile par le biais de technologies d'accès telles que la fibre ou le câble DOCSIS 3.1, mais également une fiabilité supérieure à l'intérieur de la maison », a expliqué M. Saigal. « Il s'agit d'un facteur déterminant pour maintenir une connectivité ininterrompue lorsqu'une multitude d'appareils et d'applications sensibles à la latence accèdent aux ressources Internet via le réseau Wi-Fi. Elle offre également aux opérateurs la garantie d'être prêts à proposer une navigation plus sophistiquée et immersive, dont les consommateurs auront besoin pour faire l'expérience du Metaverse, appelé à devenir l'avenir des services Internet. »

ll s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est de les aider à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

« Cette première certification Wi-Fi 6E est une preuve supplémentaire de l'engagement de Technicolor Connected Home à rester à la pointe de l'innovation dans le domaine de la connectivité sans fil en fournissant des produits du plus haut niveau de qualité et de performance. Cette étape importante s'appuie non seulement sur de nombreuses années d'expertise en matière de conception d'antennes, d'intégration de logiciels permettant la couverture Wi-Fi de l'ensemble du foyer et d'optimisation des performances des appareils. Elle reflète également la collaboration permanente entre nos ingénieurs et techniciens, nos fabricants de processeurs et nos clients opérateurs et ce, depuis les premières étapes du développement de la norme Wi-Fi. Ces périphériques peuvent désormais être exploités par les fournisseurs de services nationaux qui se sont engagés à offrir à leurs abonnés des expériences sans fil de qualité supérieure », estime Ashwani Saigal.

