Technicolor : Connected Home s'associe à Bouygues Telecom pour déployer un décodeur IPTV via Wi-Fi auprès des consommateurs français.

ATLANTA, 24 MARS -- Technicolor Connected Home (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) s'est associé à Bouygues Telecom (Euronext Paris : Bouygues) -- l'un des plus grands fournisseurs de services réseau en France avec plus de 26,2 millions d'abonnés fixes et mobiles -- pour développer et déployer un décodeur Android 4K UHD haut de gamme et à l'épreuve du futur. Ce décodeur intègre le meilleur Wi-Fi de sa catégorie et offre des expériences vidéo aux consommateurs sur le marché français.

La plateforme ouverte et flexible, appelée Bbox 4K HDR, permet aux consommateurs de bénéficier d'une expérience IPTV fiable via Wi-Fi, ce qui permettra aux clients de Bouygues Telecom de profiter d'un large éventail de services et d'applications TV et Android TV de haute qualité- y compris des contenus vidéo et jeux OTT (over-the-top) - via un Wi-Fi très performant.

« Bouygues Telecom a commencé par un concept et un design pour ce nouveau décodeur, et a approché Technicolor Connected Home pour donner vie à la Bbox 4K HDR en raison de l'expertise et de l'expérience de la société dans l'intégration des écosystèmes Android. Les équipes de Bouygues Telecom et de Technicolor Connected Home ont travaillé ensemble avec succès pour développer une expérience utilisateur innovante et améliorée pour ce décodeur de nouvelle génération, connecté par Wi-Fi à la passerelle, qui fournira les services et les expériences haut de gamme demandés par les consommateurs français. La Bbox 4K HDR a été lancée le 28 février 2022 et est maintenant disponible pour les consommateurs » a déclaré Laure Joslet, vice-présidente marketing marché grand public chez Bouygues Telecom.

ll s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est de les aider à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

Le développement de ce nouveau décodeur a renforcé le partenariat entre Bouygues Telecom et Technicolor Connected Home, les deux sociétés ayant pour objectif de développer des technologies de pointe pour les consommateurs en France. C'est essentiel car les consommateurs sont de plus en plus dépendants des services de maison connectée de la plus haute qualité pour répondre à leurs besoins en matière de divertissement, d'éducation et de travail.

« Ce projet illustre l'innovation qui continue d'émerger grâce au partenariat stratégique entre Bouygues Telecom et Technicolor Connected Home au cours des dernières années. Nous avons franchi une étape importante pour répondre aux besoins et aux désirs en constante évolution des consommateurs français très exigeants » a déclaré Mercedes Pastor, vice-présidente sénior de la région Eurasie de Technicolor Connected Home.

« Cette nouvelle plateforme de décodeurs, basée sur la technologie Android OS, offre une plus grande flexibilité qui permet à Bouygues Telecom de garder l'appareil à jour continuellement, avec des fonctionnalités de pointe et d'offrir aux abonnés la possibilité de profiter des derniers services et expériences innovants disponibles sur le marché » a-t-elle ajouté.

À propos de Technicolor Connected Home :

LA MAISON CONNECTÉE DE DEMAIN. AUJOURD'HUI

Technicolor s'associe aux plus grands fournisseurs de services afin de les aider à adopter les technologies complexes nécessaires pour offrir une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Nos solutions haut débit font partie des plus rapides du marché avec la meilleure couverture de leur catégorie et intègrent les logiciels les plus innovants afin de fournir des services gigabit multi-utilisateurs dans toute la maison. Nos plateformes vidéo permettent des interfaces utilisateur dynamiques et personnalisables, des applications populaires, des fonctionnalités uniques et des analyses de données, tout en assurant la mise sur le marché la plus rapide possible. L'innovation ouverte étant au cœur de tout ce que nous développons, nous encourageons les partenariats avec un écosystème florissant d'entreprises innovantes permettant à nos clients d'offrir un nombre toujours plus important de services à valeur ajoutée à leurs abonnés.

Les actions Technicolor sont cotées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et négociées aux États-Unis sur le marché OTCQX (OTCQX : TCLRY).

CONTACT MÉDIA :

Carole Bernard

Vice President, Marketing

Technicolor Connected Home

carole.bernard@technicolor.com

Pour plus d'informations sur Bouygues Telecom veuillez consulter https://www.bouygues.com/activites/les-telecoms/bouygues-telecom/