Technicolor : Crédit Suisse Group passe sous les 10%

Crédit Suisse Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 24 mai, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Technicolor, du fait d'une cession d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir à cette date, indirectement, 22.512.745 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 9,55% du capital et des droits de vote de cette société de technologies pour l'image.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.