Le 29 avril 2022

Technicolor : mise à disposition d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 22-129

Technicolor (la « Société ») informe avoir mis à la disposition du public ce jour son prospectus en vue de l’admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris de 115 384 615 actions ordinaires nouvelles susceptibles d’être émises à la suite de la conversion de 115 384 615 obligations convertibles en actions nouvelles (les « OCA », « Mandatory Convertible Notes » ou « MCN ») dont l’émission sera soumise à l’approbation des actionnaires de la Société lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 6 mai 2022.

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'AMF a délivré, en date du 29 avril 2022, le numéro d’approbation 22-129 sur ledit prospectus.

Ce prospectus, établi par la Société et engageant la responsabilité de ses signataires, est composé :

du document d’enregistrement universel 2021 de Technicolor, déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2022 sous le numéro D. 22-0237 ;

de l’amendement au document d’enregistrement universel 2021 de Technicolor, déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D. 22-0237-A01 ;

d’une note d’opération ; et

d’un résumé du prospectus inclus dans la note d’opération.

Le prospectus est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.technicolor.fr (dans la rubrique « Relations Investisseurs » - « Information Financière » - « Informations Réglementées »), ainsi qu’à son siège social situé au 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, France. Il est également disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org).

