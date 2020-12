Technicolor : RealVNC rejoint HERO, le programme de partenariat de Technicolor Connected Home afin d'offrir aux fournisseurs de services réseau la possibilité de déployer une assistance à distance complète de leurs équipements (CPE) Android TV

Atlanta, le 15 Décembre 2020 -- Technicolor Connected Home et RealVNC ont annoncé aujourd'hui une initiative conjointe visant à renforcer la capacité des fournisseurs de services réseau (NSPs) à améliorer leur assistance client à distance, afin de faire face à la multiplication des appareils Android TV déployés dans le monde entier.

La solution Connect TV de RealVNC permet aux représentants du service client (CSRs) et aux ingénieurs d'installation des NSPs de visualiser et contrôler à distance, en toute sécurité et en temps réel, les équipements (CPE) Android TV à domicile ou sur les lieux de travail. Technicolor Connected Home a livré davantage de décodeurs de télévision Android TV que tous les autres fabricants de CPE sur le marché des NSPs. Connect TV améliore considérablement l'efficacité du traitement des appels, ainsi que les taux de satisfaction des clients, en permettant une assistance à distance complète des appareils Android TV.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est d'aider ces fournisseurs à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

« Le processus de dépannage est simplifié grâce à la possibilité d'obtenir une image complète de ce que les clients voient, et à l'accès en temps réel aux données de diagnostiques des équipements (CPE) qui sont déployés par les NSPs au domicile des abonnés. Cette procédure dépasse de très loin la nécessité souvent frustrante de demander au service client de contacter les abonnés par téléphone afin de résoudre des problèmes difficiles à décrire », a déclaré Girish Naganathan, CTO de Technicolor Connected Home. « C'est important pour les NSPs qui déploiront de nouveaux CPE Android TV riches en fonctionnalités, et incluant une interface utilisateur évoluée et aux multiples applications. Avec Connect TV, les CSRs seront en bien meilleure position pour guider les clients et résoudre les problèmes techniques. Cela permettra de réduire les déplacements sur site et les retours d'appareils, tout en améliorant la satisfaction des abonnés».

La participation de RealVNC au programme de partenariat HERO de Technicolor Connected Home enrichit le portefeuille d'offres CPE et introduit une nouvelle proposition de valeur importante pour les NSPs, en leur permettant d'offrir une prise en charge facilitée de plusieurs millions d'appareils et de clients, sur tous les continents et tous les types de connexion réseau. Parallèlement à cela, RealVNC bénéficiera de la position de leader de Technicolor Connected Home sur le marché des CPEs sous Android TV, ainsi que des vastes relations de confiance établies par la société avec les NSPs du monde entier.

« La COVID-19 a donné aux NSPs de nouvelles raisons d'assister les abonnés à distance », a déclaré Adam Greenwood-Byrne, CEO de RealVNC. « Les ingénieurs installateurs peuvent proposer un service sans contact en ne pénétrant plus dans les locaux des clients, tout en garantissant néanmoins une aide complète grâce à Connect TV. En nous associant à Technicolor, nous pouvons accélérer notre mise sur le marché et réduire les délais d'intégration, ce qui nous permet de toucher une nouvelle clientèle ».

###

À propos de Technicolor Connected Home :

LA MAISON CONNECTÉE DE DEMAIN. AUJOURD'HUI

Technicolor s'associe aux plus grands fournisseurs de services afin de les aider à adopter les technologies complexes nécessaires pour offrir une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Nos solutions haut débit font partie des plus rapides du marché avec la meilleure couverture de leur catégorie et intègrent les logiciels les plus innovants afin de fournir des services gigabit multi-utilisateurs dans toute la maison. Nos plateformes vidéo permettent des interfaces utilisateur dynamiques et personnalisables, des applications populaires, des fonctionnalités uniques et des analyses de données, tout en assurant la mise sur le marché la plus rapide possible. L'innovation ouverte étant au cœur de tout ce que nous développons, nous encourageons les partenariats avec un écosystème florissant d'entreprises innovantes permettant à nos clients d'offrir un nombre toujours plus important de services à valeur ajoutée à leurs abonnés.

www.technicolor.com - Suivez nous : @Technicolor - linkedin.com/showcase/18898907

Les actions Technicolor sont cotées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et négociées aux États-Unis sur le marché OTCQX (OTCQX : TCLRY).

À propos de RealVNC :

RealVNC est un fournisseur leader de solutions d'accès à distance qui aide quelques-unes des plus grandes entreprises du monde à connecter les individus par le biais de périphériques. En tant que pionnier du protocole Internet, qui est désormais la norme dans tout le secteur, RealVNC est à la pointe de son évolution grâce à des logiciels équipant plus d'un milliard d'appareils à travers le monde.

Aujourd'hui, RealVNC® est une entreprise récompensée par de nombreuses distinctions dont les technologies sont présentes dans plus de 90 000 entreprises toutes branches confondues. La technologie sécurisée de RealVNC reçoit la confiance de poids lourds de l'industrie, dont des organisations de premier plan comme Google ou Intel.

