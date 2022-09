Technicolor a terminé son processus de refinancement

Technicolor a annoncé avoir finalisé son processus de refinancement, avec l'émission d’obligations convertibles en actions nouvelles de la société (OCA ou MCN, Mandatory Convertible Notes) et la finalisation des deux montages de financement distincts, reflétant la séparation prochaine de Technicolor Creative Studios (TCS) du reste du groupe, qui sera renommé Vantiva, à compter du jour de la cotation en bourse de Technicolor Creative Studios.



Le 15 septembre 2022, la société technologique a émis 115,38 millions d'OCA pour un montant net total de 292,5 millions d'euros. En conséquence, et sous réserve de l'obtention, le 22 septembre 2022, du constat de la parfaite exécution du plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal, toutes les conditions seront réunies afin de permettre à la société de décider de procéder à la distribution des actions Technicolor Creative Studios et de constater par là-même la conversion automatique des OCA. Cette conversion entraînera l'émission de 115,38 millions d'actions nouvelles de Technicolor.



Le groupe a également finalisé les deux montages de financement pour Vantiva et Technicolor Creative Studios.



Pour Vantiva, Barclays Bank et Angelo Gordon ont accordé à Vantiva une dette de 375 millions d'euros. En parallèle, Wells Fargo a prolongé la maturité de la ligne de crédit Asset-Based Lending de 125 millions de dollars pour 4 années supplémentaires à compter du 15 septembre 2022.



Pour Technicolor Creative Studios, le groupe a obtenu une dette à taux variable (First Lien Term Facility) de 624 millions d'euros, composée de deux tranches, à savoir, une tranche d'un montant de 564 millions d'euros et une tranche d'un montant de 60 millions de dollars. La maturité des deux tranches sera de 4 ans. En outre, Technicolor a finalisé une facilité de crédit renouvelable à hauteur de 40 millions d'euros d'une maturité de 3 ans.