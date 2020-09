Technicolor : achèvement de la restructuration financière

23/09/2020 | 07:16

Technicolor annonce la réalisation avec succès des dernières étapes prévues au titre du plan de sauvegarde financière accélérée de la société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 juillet dernier.



'Nous disposons désormais d'une structure capitalistique appropriée et adaptée aux besoins de notre activité, et nous entrons dans une nouvelle ère de notre histoire', commente son directeur général Richard Moat.



Par ailleurs, le 11 septembre, le Tribunal américain compétent en matière de faillite a rendu une ordonnance de clôture de la procédure dite de 'Chapter 15', marquant l'étape finale de la procédure engagée par Technicolor aux États-Unis.



