Technicolor : Avec plus de 20 millions de passerelles haut débit déployées, Technicolor Connected Home démontre son leadership au sein de la communauté RDK.

ATLANTA, 9 JUIN 2021 -- Technicolor Connected Home annonce qu'elle a déployé plus de 20 millions de passerelles RDK à large bande pour les fournisseurs de services de réseau (NSPs) du monde entier. Dès 2016, Technicolor a pris un engagement précoce et de premier plan pour fournir le logiciel RDK-B aux fournisseurs de services de réseaux à large bande et a vu la demande de ce type de produits augmenter chaque année depuis.

« Technicolor Connected Home a travaillé en étroite collaboration avec la communauté RDK depuis sa formation et a collaboré au développement d'une couche logicielle qui permet aux NSPs non seulement de fournir aux abonnés des performances haut débit optimales, mais aussi d'intégrer de nouvelles innovations et applications de manière rentable » a déclaré Ashwani Saigal, vice-président du secteur haut débit chez Technicolor Connected Home.

RDK est une plateforme logicielle open source qui normalise les fonctions de base utilisées dans les appareils connectés vidéo, haut débit et IoT. Pour le haut débit, le logiciel RDK fournit un support commun pour le routage, le Wi-Fi, la gestion des appareils, les diagnostics, le DNS et les interfaces IoT, telles que Bluetooth, Thread et Zigbee.

« Technicolor Connected Home est un leader mondial dans l'accélération de l'adoption de RDK, notamment grâce à ses déploiements avec des fournisseurs de services dans le monde entier » a déclaré Jason Briggs, président et directeur général de RDK. « La société partage notre engagement à proposer aux fournisseurs de services un logiciel offrant une polyvalence et une transparence maximales et permettant aux fournisseurs de services de conserver un contrôle total sur la télémétrie des appareils et l'expérience du consommateur. Les solutions Technicolor Connected Home permettent également aux opérateurs qui disposent d'un panel de technologies d'accès à large bande dans leurs zones de couverture, d'utiliser RDK comme plateforme logicielle standardisée pour leurs passerelles et réseaux. Nous sommes ravis que Technicolor continue d'apporter une contribution aussi importante à la communauté RDK. »

L'adoption rapide de RDK-B par les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services par satellite et les câblo-opérateurs témoigne de la réussite du passage d'un équipement propriétaire à fonction unique à des plateformes ouvertes permettant l'introduction d'un large éventail de nouveaux services sur le marché. Il a révolutionné l'économie de la fourniture de services à large bande ainsi que la relation que les fournisseurs de services nationaux entretiennent avec leurs abonnés.

« Les appareils RDK-B intégrés à des services tels que les commandes vocales à distance, la confidentialité et la sécurité contribuent grandement à la réduction du taux de désabonnement pour les fournisseurs de services de réseaux » a déclaré M. Saigal. « RDK s'est imposé comme une plateforme agnostique WAN qui réduit le coût associé à la construction de couches logicielles distinctes pour les différentes technologies et dispositifs d'accès. Cela réduit la maintenance opérationnelle globale associée à la gestion de plusieurs réseaux WAN. »

Parmi les clients de Technicolor Connected Home qui utilisent des dispositifs intégrés RDK-B, on peut citer :

Pays Société Argentine

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Canada

Canada

Danemark

Mexique

Pologne

Pologne

USA

USA

USA

USA

USA Telecom Argentina

KabelPlus

VOO

Claro

Rogers

Shaw

Videotron

Stofa

Megacable

Toya

Vectra

Comcast

Cox

Atlantic Broadband

WOW

Mediacom

