Technicolor : Connected Home propose les premiers décodeurs à commande vocale mains libres avec l'Assistant Google

ATLANTA - 1er juillet 2021 -- Technicolor Connected Home intègre la technologie far-field voice de Google dans sa dernière génération de décodeurs. Cette technologie permet aux utilisateurs de changer de chaîne, de rechercher du contenu et bien plus - en mains libres avec l'Assistant Google.

Auparavant, l'Assistant Google avec reconnaissance vocale n'était disponible que sur des appareils tels que les barres de son et les téléviseurs. L'intégration de l'Assistant Google dans les décodeurs Technicolor Connected Home ouvre la voie aux consommateurs pour gérer plus efficacement les enceintes connectées, l'automatisation de la sécurité domestique ainsi que d'autres applications IoT.

« L'intégration de la technologie far-field voice dans les décodeurs est une évolution passionnante dans la façon dont les consommateurs peuvent gérer la gamme croissante de nouveaux services qui apparaissent dans la maison connectée. La nouvelle génération de décodeurs intelligents et multi-fonctions lancée par Technicolor Connected Home est de plus en plus considérée par les fournisseurs de réseau - et leurs abonnés - comme un point central naturel d'intégration de la technologie et des services. Les opérateurs du monde entier expriment un intérêt croissant pour l'insertion de la technologie far-field voice dans leur box, avec des annonces de déploiement commercial majeures attendues pour cet été » a déclaré Brian Jentz, vice-président du département produit vidéo chez Technicolor Connected Home.

Avec l'intégration de la technologie de l'Assistant Google, les décodeurs Technicolor Connected Home agissent comme un hub domestique mains libres intelligent gérant la gamme complexe de services numériques disponibles pour les consommateurs aujourd'hui.

« Les consommateurs ont tendance à développer leur confiance dans les appareils qu'ils utilisent le plus pour accéder aux services numériques qu'ils souhaitent. Pour des millions de consommateurs dans le monde, le décodeur est cet appareil. Le partenariat avec Technicolor Connected Home pour fournir des fonctionnalités vocales mains libres avec l'Assistant Google sur les décodeurs permet aux consommateurs de rechercher et d'interagir avec le contenu de leur choix sans avoir besoin d'une télécommande » a déclaré Joshua Stults, directeur d'Android TV chez Google.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est d'aider les fournisseurs de services réseau à offrir à leurs clients, une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

Les fournisseurs de service réseau recherchent des solutions qui offrent aux consommateurs les toutes dernières technologies dans un format abordable. L'approche ouverte de Technicolor Connected Home pour le développement de décodeurs de nouvelle génération a maximisé les fonctionnalités et les capacités disponibles pour les consommateurs. La technologie far-field voice de Google offre aux consommateurs un moyen efficace de gérer la riche variété de services auxquels ils ont désormais accès.

