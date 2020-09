Technicolor : solde d'un financement mis à disposition

03/09/2020 | 14:04

Technicolor annonce que, comme prévu, toutes les conditions suspensives requises dans le cadre de la mise à disposition du solde du nouveau financement d'un montant de 420 millions d'euros ont été accordées ou satisfaites.



En conséquence, environ 180 millions d'euros (en principal, nets de frais et commissions) ont été mis à la disposition de sa filiale à 100% Tech 6, qui a prêté simultanément le montant total du solde du nouveau financement à Technicolor au moyen d'un prêt intragroupe.



Par ailleurs, sur la base de l'activité de juillet et août, Technicolor reste confiant dans l'atteinte des perspectives présentées le 30 juillet, y compris la réalisation d'économies de coûts supérieures à 160 millions d'euros au cours de l'année.



