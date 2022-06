Technicolor : vente de l'activité licences de marques

Dans un bref communiqué, Technicolor annonce avoir finalisé mardi la vente de son activité licences de marques, et avoir reçu en contrepartie un montant en numéraire d'environ 100 millions d'euros, soumis à des ajustements de prix usuels.



Pour rappel, le spécialiste des technologies de l'image avait reçu une offre ferme pour la vente de cette activité pour ce montant en février dernier. Cette vente lui permet de poursuivre son désendettement et sa simplification.



