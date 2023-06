TCS : le regroupement d'actions prendra effet le 18 juillet

Technicolor Creative Studios a annoncé jeudi que le regroupement de ses actions prendrait effet à compter du 18 juillet.



L'opération doit se traduire par par l'échange de 100 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,01 euro, contre une action nouvelle d'une valeur nominale d'un euro.



Si cette opération purement technique n'aura pas d'incidence sur la valeur boursière de la société, ni sur le nombre d'actions en circulation, TCS prévient que les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente d'actions formant rompus afin d'obtenir un multiple de 100, et ce jusqu'au 17 juillet.



TCS, qui propose la création d'effets visuels dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l'animation, des jeux vidéo, de l'expérience de marque et de la publicité, est issu de la scission, l'an dernier, du groupe Technicolor.



