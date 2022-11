Technicolor Creative Studios : A suivre aujourd'hui

Technicolor Creative Studios a lancé un avertissement sur ses résultats 2022 en raison d’un niveau d'attrition sans précédent en matière d’employés. Technicolor Creative Studios a révisé ses attentes en matière d'Ebitda ajusté après loyers. Pour 2022, les estimations sont revues à la baisse de 120-130 millions d’euros précédemment à 45-65 millions d'euros aux taux budget ou 50-70 millions d'euros aux taux réel.



Selon une estimation préliminaire pour 2023, il est attendu stable ou en légère hausse par rapport à l'atterrissage prévu en 2022, comparé à 140-160 millions d'euros estimés précédemment.



Selon le spécialiste des effets visuels, les améliorations attendues en matière de recrutement, d'attrition et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu, ne lui permettant pas de délivrer dans les délais ou aux coûts initialement anticipés.



Récemment, beaucoup de ventes à marge élevée n'ont pas pu être réalisées chez The Mill (Publicité), en raison d'un manque de ressources en équipes " senior ". Certains projets majeurs chez MPC (Effets visuels Films & Séries) sont affectés par une baisse d'efficacité de la production, entraînant des retards de livraison, des dépenses supplémentaires et une baisse des marges.



En plus des nombreuses actions déjà mises en place depuis l'été, le groupe travaille activement à un programme de transformation plus large englobant le recrutement de plusieurs nouveaux employés seniors clefs, associé à une optimisation supplémentaire des processus et des paramètres de suivi, et au transfert d'un plus grand volume de production vers l'Inde.



Nouvelle société issue de la scission de Technicolor, Technicolor Creative Studios a fait ses premiers pas en Bourse le 27 septembre.