Le pacte a pour objet d'organiser les relations des membres du concert au sein de la société en tant qu'actionnaires de la société à l'issue de l'offre publique et du retrait obligatoire, et de prévoir un certain nombre de principes relatifs à la gouvernance de la société et au transfert des titres émis par celle-ci. Les clauses concertantes17 du pacte sont notamment celles liées à certaines catégories de délibérations du conseil d'administration soumises à la majorité qualifiée (cf. infra).

La durée du pacte est de 10 ans renouvelable.

Clauses du pacte relative à la gouvernance de la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les clauses du pacte relatives à la gouvernance de la société concernent tant la composition du conseil d'administration de la société que la liste des décisions devant requérir l'approbation préalable du conseil d'administration ou des actionnaires de la société, selon le cas.

Clauses relatives à la composition du conseil d'administration de la société

Les stipulations du pacte relatives à la gouvernance de la société complètent les stipulations figurant dans les statuts de la société.

A la date de clôture de l'offre, la société conservera une gouvernance duale mais la composition du conseil d'administration pourrait être remaniée afin de prévoir un conseil d'administration resserré (qui serait composé au plus de cinq membres, outre la directrice générale ainsi que, sous réserve que les conditions règlementaires soient satisfaites, un administrateur représentant les salariés) et que la gouvernance de la société corresponde davantage à celle d'une société non cotée.

Les cinq premiers actionnaires de la société détenant 8% au moins du capital de la société (ou les six premiers si ces cinq premiers ne détiennent pas chacun 8% au moins du capital de la société) pourront collectivement proposer la désignation de cinq administrateurs (en l'absence d'accord, la désignation pourra être faite par trois de ces cinq (ou quatre de ces six) actionnaires). Angelo Gordon LLP disposera du droit d'être activement investie et consultée dans le cadre du processus de recherches et de sélection d'éventuels nouveaux membres du conseil d'administration. Sous certaines conditions, Angelo Gordon Europe LLP conservera son siège de censeur, de même que Pacific Investment Management Company LLC et Sculptor Capital L.P. (deux censeurs étant ensuite désignés par les deux actionnaires les plus importants).

Décisions requérant l'approbation préalable du conseil d'administration ou des actionnaires

Le conseil d'administration continuera de déterminer la stratégie de la société et de contrôler sa direction ; certaines décisions requerront l'autorisation préalable (i) du conseil d'administration de la société soit à la majorité simple de ses membres, soit à la majorité qualifiée des deux-tiers de ceux-ci ou (ii) des actionnaires, selon trois règles de majorité (simple, aux deux-tiers ou à 80%) en fonction du type de décisions (notamment, majorité des deux-tiers s'agissant des opérations de fusions-acquisitionsau-dessus d'un certain montant, de modification du capital de la société ou des titres donnant accès à son capital, de liquidation de la société, majorité de 80% s'agissant de transactions entre parties liées).

Clauses du pacte relative au transfert d'actions ou d'obligations convertibles de la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Le pacte instaure les principes suivants, restreignant le transfert des actions et des obligations convertibles qui ont été émises par la société :

un droit de première offre au bénéfice de chaque actionnaire détenant au moins 5% du capital social de la société sur une base totalement diluée jusqu'au 31 juillet 2026 ; un droit de sortie conjointe totale des actionnaires et titulaires d'obligations convertibles pouvant être actionné si un membre du concert ou un tiers au concert vient à détenir plus de 50% du capital social de la société ; et une obligation de sortie conjointe totale aux termes de laquelle des actionnaires détenant 80% du capital social peuvent forcer les autres actionnaires à céder leurs actions et obligations convertibles en cas d'offre d'acquisition d'un tiers portant sur 100% du capital social de la société et de ses obligations convertibles (cette majorité de 80% étant abaissée à 50% dans certaines conditions).

Par ailleurs, aux termes du pacte, les parties bénéficieront es-qualités d'un droit d'anti-dilution en cas d'augmentation de capital ou de mise en place de prêts d'actionnaires.

17 Au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce.

