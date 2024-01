Rectificatif à D&I 223C2136 du 28 décembre 2023 : il est précisé que les sociétés Barings Asset Management Limited et Barings International Investment Limited détenaient, au 27 décembre 2023, 3 977 653 actions et droits de vote TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (et non 3 883 541 comme indiqué par erreur).

Disclaimer

Technicolor Creative Studios SAS published this content on 03 January 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2024 10:23:46 UTC.