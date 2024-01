Technicolor Creative Studios est spécialisé dans le développement de solutions et de services en matière d'effets visuels (VFX), d'animation et de créativité à destination des industries de l'audiovisuel, de la publicité et du divertissement. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de solutions et de services en matière d'effets visuels collaboratifs (48% ; MPC ; n° 1 mondial) : dédiés aux domaines des longs-métrages et des séries ; - développement de solutions d'effets spéciaux et de création dédiées à la publicité et au marketing interactif (32% ; The Mill) ; - production de longs-métrages d'animation (19% ; Mikros Animation). Le groupe propose également une activité de création de contenus épisodiques de courte et de longue durées ; - développement de solutions créatives pour l'industrie du jeu vidéo (1% ; Technicolor Games). La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,6%), Royaume Uni (20%), Europe (1,7%), Etats-Unis (29,3%), Amérique (32%) et Asie-Pacifique (5,4%).

Secteur Sociétés holdings