Technicolor Creative Studios : suspension de cotation et nouveau financement

Technicolor Creative Studios a conclu un accord de principe sur l’apport d’un nouveau financement de 170 millions d'euros, incluant une recapitalisation. La société a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions à compter de ce jour et jusqu'à l'ouverture du marché le 10 mars 2023.



Dans le détail, ce financement comprendrait l'émission de 60 millions d'euros d'obligations convertibles entièrement garanties par certains fonds gérés et/ou conseillés par Angelo Gordon & Co, L.P. La conversion de l'intégralité de ces titres permettra aux porteurs de ces obligations de détenir un total de 33% du capital social de la société, sur une base entièrement diluée pro forma.



Par ailleurs, une ligne de crédit super senior serait entièrement souscrite par un groupe de prêteurs pour un montant d'environ 110 millions d'euros. Ils obtiendraient en outre des bons de souscription d'actions donnant droit à 11 % du capital de Technicolor Creative Studios.



Cette dernière annonce également une conversion de 30 millions d'euros de dettes en fonds propres.



Technicolor Creative Studios précise que suite à ces opérations, les créanciers actuels de la facilité de premier rang détiendraient 44% du capital social pro forma pleinement dilué et les actionnaires actuels de la société, 12%.



Ce refinancement réduirait son endettement financier, en atténuant la charge d'intérêts de l'ensemble des instruments financiers, ainsi qu'en subordonnant 170 millions d'euros en quasi-fonds propres et en convertissant 30 millions d'euros de dette en fonds propres.



Cette nouvelle structure permettrait au le groupe spécialisé dans les effets spéciaux de répondre à ses besoins de liquidités à partir du deuxième trimestre 2023 et de concentrer ses flux de trésorerie sur les besoins opérationnels.



Technicolor Creative Studios précise que des actionnaires détenant plus de 80% du capital, dont Vantiva, Angelo Gordon et Bpifrance, et des prêteurs (qui représentent plus de 75% de la dette) soutiennent le groupe dans ce refinancement.



L'accord de principe a été approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil d'administration de la société et sera soumis à l'approbation du Tribunal de Commerce de Paris d'ici la fin du mois de mars.



Technicolor Creative Studios entreprendra une revue stratégique dans les 24 prochains mois afin d'explorer les options permettant de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. La société examinera également ses options pour un éventuel retrait de la cote de TCS à court terme.