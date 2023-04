Technip Energies N.V. : En phase d'accumulation 12/04/2023 | 08:39 achat En attente

Cours d'entrée : 20.02€ | Objectif : 24€ | Stop : 18.03€ | Potentiel : 19.88% La valeur Technip Energies N.V. est enfermé au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 24 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.



Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.



Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.05 fois son chiffre d'affaires.



Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.



Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.



Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.



Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.



L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.



Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.



Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.



Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Sous-secteur Services liés au pétrole Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TECHNIP ENERGIES N.V. 36.47% 3 810 WORLEY LIMITED 0.00% 5 232 SUBSEA 7 S.A. 10.57% 3 544 LIBERTY ENERGY INC. -16.05% 2 358 TGS ASA 47.73% 2 303 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS .. -7.90% 2 012 AKER SOLUTIONS ASA 7.06% 1 869 SECURE ENERGY SERVICES INC. -7.54% 1 456 BUMI ARMADA 41.67% 906 SELECT ENERGY SERVICES, INC.. -19.16% 832 BW OFFSHORE LIMITED 24.22% 530

Données financières EUR USD CA 2023 5 993 M 6 542 M - Résultat net 2023 330 M 360 M - Tréso. nette 2023 3 209 M 3 502 M - PER 2023 10,9x Rendement 2023 2,77% Capitalisation 3 490 M 3 810 M - VE / CA 2023 0,05x VE / CA 2024 0,00x Nbr Employés 12 639 Flottant 96,0% Prochain événement sur TECHNIP ENERGIES N.V. 04/05/23 Q1 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 20,02 € Objectif de cours Moyen 23,22 € Ecart / Objectif Moyen 16,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Arnaud Pieton Chief Executive Officer & Non-Independent Director Bruno Vibert Chief Financial Officer Joseph Rinaldi Non-Executive Chairman Wei Cai Chief Technology Officer Marco Villa Chief Operating Officer