TECHNIP ENERGIES : JPMorgan initie sa couverture à Surpondérer

JPMorgan a débuté le suivi de Technip Energies avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 16,1 euros. Le broker estime que la scission d'avec TechnipFMC est arrivée à point nommé compte tenu de sa vision du surpercycle macro et de l'exposition du groupe à la transition énergétique. Selon le bureau d'études, Technip Energies a les qualités pour bénéficier d'une revalorisation par le marché. Les contrats majeurs remportés, comme dans le GNL au Qatar, constituent la base de son scénario d'investissement et appuient sa thèse son laquelle le titre est sous-valorisé.



La forte présence du groupe dans l’hydrogène est également très porteuse et pourrait représenter de 10% à 40% de sa capitalisation boursière.



Pour l'instant, sa structure actionnariale est encore volatile, mais dès que les choses se seront calmées, le courtier s'attend à une hausse des multiples, aujourd'hui faibles, à mesure que le potentiel d'appréciation du dividende se confirmera.