TECHNIP ENERGIES remporte un contrat significatif en Inde

Technip Energies a remporté un contrat significatif, soit entre 50 et 250 millions d'euros. portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) auprès de Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour son projet d'expansion BR9 à Barauni, Bihar, dans l'est de l'Inde. Ce contrat EPCC couvre l'installation d'une nouvelle unité d'hydrocraquage (OHCU) d'une capacité de 1 million de tonnes par an (MMTPA), d'une unité de traitement de gaz (FGTU) et des infrastructures associées.



L'OHCU, combinée avec des unités de raffinage en aval, permettra la production de carburants de qualité BS VI - similaires aux carburants de qualité Euro VI - et de produits pétrochimiques.



Bhaskar Patel, senior vice president India Business Unit chez Technip Energies, a déclaré: " Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce contrat auprès de Indian Oil Corporation Limited. Cela démontre notre engagement de long terme en Inde et consolide considérablement notre positionnement dans la réalisation de projets à haute pression. Cela renforce également notre position en tant que fournisseur de premier plan pour les projets clés des principaux acteurs du secteur énergétique en Inde. "



La raffinerie de Barauni d'IOCL, construite en 1964, est la deuxième raffinerie construite en Inde. Le projet d'expansion BR9 portera la capacité de la raffinerie de 6 MMTPA à 9 MMTPA et renforcera le portefeuille de produits de la raffinerie de Barauni avec de nouveaux intermédiaires pétrochimiques tels que le polypropylène.



Technip Energies a une forte implantation en Inde avec une présence locale à Delhi, Mumbai, Chennai et Dahej.