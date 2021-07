TECHNIP ENERGIES : une publication semestrielle séduisante

Technip Energies gagne 2,5% à 11,25 euros, soutenu par des résultats semestriels solides et des prévisions encourageantes. Le spécialiste de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique a été scindé de TechnipFMC en février dernier. Son cours théorique était fixé à 9 euros. Depuis lors, il a donc grimpé, les investisseurs saluant le potentiel de création de valeur d'un groupe qui entend profiter à plein de la "révolution verte" dans le secteur de l'énergie. Au premier semestre, le groupe a vu son bénéfice net reculer de 22% à 100,3 millions d'euros.



Mais l'an dernier, le groupe avait bénéficié de versements liés à la finalisation de contrats.



Le résultat opérationnel récurrent ajusté a gagné 25% à 204,5 millions, faisant ressortir une marge d'Ebit de 6,3%, contre 5,5% un an plus tôt. L'Ebitda a progressé de 20% à 260,5 millions.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,243 milliards, en hausse de 8%. Dans son communiqué, le groupe souligne l'accélération de ses ventes au deuxième trimestre, la hausse étant de deux chiffres.



Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 32% en glissement annuel pour atteindre 17,47 milliards d'euros, ce qui équivaut à 2,9 fois le chiffre d'affaires ajusté de 2020.



Fort de ces résultats, le fleuron industriel français a relevé sa prévision de rentabilité pour l'exercice en cours. Il table sur une marge d'Ebit récurrent comprise entre 5,8% et 6,2%, contre entre 5,5% et 6% précédemment. Le chiffre d'affaires est attendu entre 6,5 et 7 milliards d'euros.



"Les prises de commandes du premier semestre, d'un montant de 7,9 milliards d'euros, concernent pour l'essentiel des projets liés à la transition énergétique, notamment le GNL. Cela s'est traduit par une amélioration substantielle du carnet de commandes qui nous assure une excellente visibilité pour les années à venir", a souligné le directeur général, Arnaud Pieton.