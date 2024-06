Technip Energies N : A suivre aujourd'hui

Technip Energies, leader d'une joint-venture (TJN Ruwais JV) avec JGC et NMDC Energy, a remporté un contrat majeur auprès d'Adnoc pour l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) du projet de gaz naturel liquéfié bas-carbone Ruwais, situé dans la zone industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi. Le projet consistera en deux trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de production de GNL de 9,6 Mtpa. L'usine utilisera des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles et sera alimentée par de l'énergie propre.



Cette usine devrait être la première infrastructure d'exportation de GNL de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) à fonctionner avec de l'énergie propre, ce qui en fera l'une des usines de GNL à la plus faible intensité de carbone au monde.



Le projet permettra de plus que doubler la capacité de production de GNL d'Adnoc, en ligne avec la demande mondiale de gaz naturel et la nécessité de décarbonation.