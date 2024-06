Technip Energies, JGC et NMDC Energy remportent un contrat majeur pour le projet de GNL Ruwais d'ADNOC aux Émirats Arabes Unis

Technip Energies (PARIS :TE), leader d'une joint-venture (TJN RUWAIS JV) avec JGC et NMDC Energy, a remporté un contrat majeur (1) auprès d'ADNOC pour l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) du projet de gaz naturel liquéfié bas-carbone Ruwais, situé dans la zone industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi.

Le projet consistera en deux trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de production de GNL de 9,6 Mtpa (2). L'usine utilisera des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles et sera alimentée par de l'énergie propre.

Cette usine devrait être la première infrastructure d'exportation de GNL de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) à fonctionner avec de l'énergie propre, ce qui en fera l'une des usines de GNL à la plus faible intensité de carbone au monde.

Le projet permettra de plus que doubler la capacité de production de GNL d'ADNOC, en ligne avec la demande mondiale de gaz naturel et la nécessité de décarbonation.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par ADNOC pour le projet Ruwais LNG, une initiative pionnière dans le secteur du GNL. En alimentant les trains de GNL électrifiés avec de l'énergie nucléaire, ce projet établit un nouveau standard alliant sécurité énergétique et durabilité. En tirant parti de notre leadership en matière de GNL bas-carbone et électrifié, nous accompagnerons ADNOC dans son rôle de fournisseur mondial de gaz naturel et dans son engagement vers la décarbonation. »

Farhan Mujib, Directeur représentatif et président de JGC, a déclaré : « Nous sommes très honorés de participer à ce projet innovant de GNL bas-carbone, qui représente l'avenir d'une sécurité énergétique durable. Nous nous engageons à tirer parti de nos capacités pour le projet de GNL bas-carbone de Ruwais, en apportant notre expérience éprouvée dans le domaine du GNL. Nous sommes convaincus que cela contribuera à la réussite du projet et favorisera la croissance économique des Émirats Arabes Unis. »

Ahmed Al Dhaheri, Directeur général de NMDC Energy, a déclaré : « Nous sommes fiers qu'ADNOC nous ait confié le projet GNL de Ruwais, ce qui renforce notre position dans le paysage énergétique des Émirats Arabes Unis et souligne notre engagement en faveur du développement durable du pays. L'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production de GNL établit non seulement une nouvelle norme internationale pour l'énergie à faibles émissions, mais s'aligne également sur la stratégie des Émirats Arabes Unis pour un avenir durable. »

(1) Pour Technip Energies, un contrat « majeur » dépasse 1 milliard d'euros

(2) Mtpa : millions de tonnes par an

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d'un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

