Technip Energies N : Release 03/02/2023 - French

Publication des résultats de l'exercice 2022

Paris, le jeudi 2 mars 2023

Revue opérationnelle et financière

Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes

Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2022 s'élèvent à 3 845 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6. Les commandes du quatrième trimestre sont constituées d'un grand contrat de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (l'accord-cadre couvrant plusieurs projets, la valeur globale du contrat sera ajoutée au carnet de commandes au fur et à mesure des ordres der services), d'un contrat auprès d'Aramco pour la modernisation des infrastructures de récupération du soufre de la raffinerie de Riyad, d'un contrat d'équipement propriétaire auprès de Chevron Phillips Chemical et QatarEnergy pour le craqueur d'éthane du complexe Golden Triangle aux États-Unis, d'un contrat auprès de TotalEnergies pour la production de carburants d'aviation durables sur sa plate-forme française sans pétrole à Grandpuits, un contrat FEED pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil au complexe de Baytown, Texas aux États-Unis, ainsi que d'autres études, contrats de service et projets plus petits.

Les prises de commandes ajustées des neuf premiers mois de l'exercice 2022 étaient principalement constituées de notamment un grand contrat EPC auprès de Hafslund Oslo Celsio pour la plus grande unité de captage et de stockage du carbone à échelle industrielle, dans une usine de valorisation énergétique des déchets en Norvège, un grand contrat d'éthylène pour le craqueur d'éthane du Project One d'INEOS en Belgique, un contrat EPCC significatif attribué par PETRONAS Chemicals Fertilizer Kedah pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte CO2 réduite en Malaisie, un contrat significatif auprès de Neste pour l'extension de sa raffinerie de produits renouvelables à Rotterdam, un contrat pour l'extension du captage et du stockage du carbone dans l'usine ExxonMobil de LaBarge, aux États-Unis et un contrat EPCC pour le projet d'hydrogène vert YURI en Australie.

Le carnet de commandes ajusté a diminué de 22 % en glissement annuel pour atteindre 12 750 millions d'euros, ce qui équivaut à 2,0 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2022.

(En millions €) Exercice 2022 Exercice 2021 Prise de commandes ajustée 3 844,8 9 789,9 Livraison de projet 1 682,1 8 471,5 Technologie, produits et services 2 162,8 1 318,4 Carnet de commandes ajusté 12 750,1 16 388,3 Livraison de projet 10 727,9 15 144,0 Technologie, produits et services 2 022,2 1 244,3

Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 6.0 et 7.0.

Le carnet de commandes ajusté au 31 décembre 2022 a bénéficié d'un effet de change de 478,5 millions d'euros.

Le tableau ci-dessous présente l'écoulement du carnet de commandes estimé au 31 décembre 2022.