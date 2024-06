Technip Energies acquiert une technologie auprès de Shell pour accélérer la production de bio-polyester

Juin 27, 2024

L'acquisition de la technologie de purification du glycol permettra d'accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-GlycolsTM de Technip

Energies.

Technip Energies (PARIS :TE) et Shell Catalysts & Technologies annoncent un accord de transfert de technologie permettant d'accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-GlycolsTM de Technip Energies pour la production de Mono Ethylène Glycol (MEG) à partir de glucose.

Le MEG est habituellement produit à partir de matières premières d'origine fossile pour fabriquer différents types de polyesters pour des matériaux d'emballage, tels que des bouteilles en plastique et des vêtements. Avec cette acquisition, Technip Energies a l'intention d'offrir une solution d polyester biosourcée en remplaçant les matières premières d'origine fossile. En utilisant un monomère biosourcé, la technologie Bio-2-GlycolsTM permet de produire des polyesters avec une empreinte carbone et un impact environnemental réduits.

Cet accord de transfert de technologie permet de combiner les résultats de recherche et développement de Shell avec la technologie bio-MEG de Technip Energies, afin d'offrir au marché une technologie MEG biosourcée plus efficace. La nouvelle technologie combinée sera commercialisée sous la marque Bio-2-GlycolsTM.

Wei Cai, Directrice de la technologie et de l'innovation de Technip Energies,a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord qui nous permet de proposer une solution combinée optimisée pour fabriquer du bio-MEG,une matière première couramment utilisée pour divers usages de la vie quotidienne. Nous sommes confiants quant à une commercialisation rapide de notre technologie Bio-2-Glycols TM. Notre objectif est d'offrir cette technologie en 2025, ce qui contribuera de manière significative au défi du net zéro. »

Elise H. Nowee, Présidente de Shell Catalysts & Technologies, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer cet accord avec Technip Energies, combinant nos technologies respectives pour améliorer et accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-Glycols™.En intégrant l'expertise de Technip Energies à nos propres travaux de développement sur les Bio-2-Glycols,nous sommes prêts à accélérer le déploiement d'alternatives durables aux matières premières d'origine fossile, à stimuler l'innovation et, ensemble, à ouvrir la voie à une solution plus efficace et plus durable dans ce domaine. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d'un programme ADR ( American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations www:.ten.com

À propos de Shell Catalysts & Technologies

Shell Catalysts & Technologies a pour mission de fournir aux entreprises, qu'elles appartiennent ou non à Shell, les outils, les technologies et les connaissances nécessaires pour mener à bien la transition énergétique.

Nous repoussons les limites dans le domaine de la transition énergétique. Depuis des décennies, nous mettons au point des innovations technologiques qui changent la donne pour aider à résoudre des problèmes que l'on croyait insolubles. Aujourd'hui, nous disposons, ou sommes en train de développer, un large éventail de solutions différenciées qui offrent des possibilités intéressantes de décarbonisation, notamment les biocarburants, la capture du carbone et les technologies de l'hydrogène décarbonisé (bleu).

Ce qui nous distingue, c'est la connaissance que nous avons acquise grâce à l'héritage de Shell en tant qu'exploitant de raffineries et d'usin pétrochimiques dans le monde entier. Cela nous donne également une perspective unique sur la manière dont les raffineurs peuvent rester compétitifs.

Notre expertise de classe mondiale en matière de catalyseurs et de recherche et développement nous a permis d'établir un palmarès enviable dans le développement de zéolithes et de catalyseurs de pointe, de solvants avancés et de processus novateurs, et constitue une base solide pour notre développement technologique futur.