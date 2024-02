Technip Energies N : améliore sa marge opérationnelle en 2023

Technip Energies a dévoilé un résultat net de 294,1 millions d’euros en 2023, en repli par rapport à 2022 où il s’était élevé à 320,2 millions d’euros. En un an, le résultat opérationnel (Ebit) récurrent du groupe d’ingénierie est passé de 451,1 à 445,1 millions d’euros. Il fait toutefois ressortir une marge d’Ebit récurrent ajusté de 7,4% contre seulement 7% en 2022. Le chiffre d’affaires ajusté a reculé de 6% à 6,01 milliards d'euros.



Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2023 s'élèvent à 10,070 milliards d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,7. Les prises de commandes ajustées du quatrième trimestre 2023 s'élèvent à 562 millions d'euros. Le carnet de commandes ajusté a augmenté de plus de 20% pour atteindre 15,7 milliards d'euros.



Affichant un bilan financier solide et sa confiance quant aux perspectives d'activité, le groupe a annoncé une augmentation de 10 % du dividende à 0,57 euro par action et un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros.



Cette année, Technip Energies table sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 6 et 6,1 milliards d'euros, une marge d'Ebit récurent ajusté entre 7% et 8%, et une croissance à 2 chiffres du résultat dilué par action ajusté.