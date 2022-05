Technip Energies N : et Samsung Engineering remportent un contrat d'ingénierie auprès de Texas LNG aux États-Unis et créent une coentreprise.

Technip Energies et Samsung Engineering remportent un contrat d'ingénierie auprès de Texas LNG aux États-Unis et créent une coentreprise.

Mai 25, 2022

Technip Energies (PARIS:TE) et Samsung Engineering ont remporté un contrat d'ingénierie préalable à la DFI (1) pour le projet de Texas LNG à Brownsville (Texas, États-Unis). Dans le cadre d'une coentreprise avec Samsung Engineering, Technip Energies a été désigné maître d'œuvre, en charge de la conception et de la livraison du projet. L'infrastructure envisagée, qui comprend un complexe d'exportation de GNL d'une capacité de 4 Mtpa(2), est stratégiquement située, sur le chenal maritime en eau profonde du port de Brownsville, à proximité du Golfe du Mexique.

Le projet Texas LNG intégrera la solution technologique SnapLNG™ de Technip Energies qui associe un système modulaire compact pour les trains de taille moyenne à des composants et technologies standardisés. Développée en collaboration avec Air Products, la technologie SnapLNG™ permet une mise sur le marché rapide et garantit une meilleure maîtrise des coûts et du calendrier. Cette solution se distingue également par l'intégration des meilleures technologies de procédé, de réfrigération du cycle de compression et de digitalisation. Conçue pour réduire les émissions de carbone, SnapLNG™ est particulièrement adaptée au développement graduel de la production de GNL bas-carbone ou décarboné.

Loïc Chapuis, Senior Vice President Gas & Low Carbon Energies de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour mener l'ingénierie d'avant-projetde Texas LNG qui intègre notre solution modulaire SnapLNG™, particulièrement adaptée au marché nord-américain.Le GNL est plus que jamais essentiel dans le contexte énergétique mondial actuel et nous nous engageons ainsi à apporter notre expertise de longue date dans ce domaine pour contribuer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Notre solution SnapLNG™ illustre notre capacité à relever ces défis en mettant sur le marché une solution bas-carbone,modularisée et sans méthane dans un temps réduit ».

Texas LNG, une société du groupe Glenfarne, a reçu l'autorisation complète de la FERC et du ministère de l'Énergie américain. Elle exportera sa production vers les marchés mondiaux du GNL.

DFI : Décision Finale d'Investissement

Millions de tonnes par an

