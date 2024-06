Technip Energies et Turner Industries remportent un contrat auprès d'ExxonMobil pour un projet de captage et de séquestration du carbone en Louisiane

Juin 6, 2024

Technip Energies (PARIS :TE), en consortium avec Turner Industries, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès d'ExxonMobil Low Carbon Solutions Onshore Storage LLC. Technip Energies sera en charge de l'ingénierie et de la fourniture des équipements, tandis que Turner Industries sera responsable de la construction.

Le contrat couvre la livraison d'un système de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) qui pourrait conditionner, comprimer e

transporter, pour un éventuel stockage, jusqu'à 800 000 tonnes de CO par an. Ce CO 2 proviendrait d'une usine de fabrication située à Convent, en 2

Louisiane, et appartenant à Nucor Corporation, le plus grand producteur et recycleur d'acier d'Amérique du Nord.

Le site de fabrication de Nucor produit du fer à réduction directe (DRI), une matière première qui est mélangée à de la ferraille recyclée dans les aciéries de Nucor, fabriquant des produits en acier de qualité supérieure, notamment des pièces automobiles, des appareils électroménagers, des outils et des machines. Le système CCUS est conçu pour permettre à l'usine Nucor de produire du DRI en réduisant de 80 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production traditionnelle de fer en haut-fourneau.

ExxonMobil avait choisi Technip Energies pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) qui, en collaboration avec Turner Industries, a travaillé à la consolidation de l'approche d'exécution EPC.

Christophe Malaurie, SVP Solutions de décarbonation de Technip Energies, a déclaré : « Ce contrat témoigne de notre expertise en tant que fournisseur de solutions CCUS efficaces. En participant à ce projet de réduction des émissions d'ExxonMobil dans l'usine de fer à réduction directe de Nucor, nous contribuons directement, avec notre partenaire Turner Industries, à la réduction des émissions de CO 2 des industries difficiles à décarboner. »

Mark Brittain, Président de la division Construction de Turner Industries, a commenté :

Fort de notre historique de collaborations fructueuses avec ExxonMobil, Turner Industries est honoré de contribuer à cet important projet de captage et de stockage du carbone. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions innovantes dans le domaine du captage et du stockage du carbone et à faire progresser les procédés industriels durables. Nous sommes ravis de collaborer avec Technip Energies et ExxonMobil sur ce projet crucial, en mettant à profit notre expertise en matière de construction pour soutenir l'objectif net-zero de Nucor Corporation d'ici 2050. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies,

de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d'un programme ADR ( American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations www:.ten.com

À propos de Turner Industries

Depuis plus de 60 ans, Turner Industries fournit des services et des solutions industrielles clés en main aux entreprises qui produisent du carburant, de l'énergie et des matériaux essentiels à la vie moderne. Turner propose une approche « UNE solution pour votre succès » pour la construction industrielle lourde, la maintenance, les révisions, la fabrication de tuyaux et de modules, l'équipement, le gréement et le transport spécialisé, ainsi que les services spécialisés associés. Pour plus d'informations : www.turner-industries.com

