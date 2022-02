Technip Energies N : investit dans la société éolienne offshore flottante X1 Wind

Technip Energies a acquis une participation de 16,3% dans X1 Wind. X1 Wind est une startup du secteur des énergies renouvelables qui a conçu un flotteur innovant et disruptif pour éolienne offshore avec des avantages environnementaux et opérationnels notables.Technip Energies est le principal investisseur de ce tour de financement, auquel participe également le fonds du Conseil européen de l'innovation (EIC) détenu par la Commission européenne, conseillé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et certains actionnaires historiques de X1 Wind.



Selon les termes de l'accord, Technip Energies aura deux des neuf sièges du Conseil d'administration de X1 Wind.



Cet investissement stratégique est combiné à un accord opérationnel par lequel Technip Energies soutiendra la direction de X1Wind en participant à des comités techniques et de commercialisation conjoints ; le groupe apportera également ses capacités d'ingénierie, d'exécution de projets offshore et son savoir-faire d'industrialisation pour accompagner le concept X1 Wind jusqu'à l'application commerciale, dans le but d'inclure cette technologie pionnière dans l'offre éolienne offshore flottante (FOW) de Technip Energies.