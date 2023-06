Technip Energies N : lance Canopy by T.EN

Technip Energies (T.EN) a récemment annoncé le lancement de Capture.Now, une plateforme stratégique qui regroupe l'ensemble de ses technologies et solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS). S'appuyant sur cette plateforme pour poursuivre son ambition d'être leader sur le marché du CCUS, T.EN lance Canopy by T.EN, une gamme intégrée de solutions modulaires et configurables de captage du carbone en post-combustion.



Ces solutions sont adaptées aux émetteurs de toutes tailles, avec une capacité allant des pilotes aux grandes installations, de toutes industries et en tous lieux, leur permettant de capter le carbone en toute confiance et d'atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de manière efficace et abordable





Pour les petits émetteurs (<1 million de tonnes par an) qui représentent une part de marché substantielle à l'échelle mondiale et 80% de tous les émetteurs en Europe et aux États-Unis, T.EN a conçu la solution Canopy C200, le produit modulaire phare de la gamme Canopy by T.EN.



Ce produit est la seule solution de 200 kilotonnes par an actuellement disponible sous forme de solution modulaire standard et configurable. Proposée aux clients avec toute une gamme de services, Canopy C200 leur permet de dé-risquer leur développement CCUS, d'optimiser les CAPEX et OPEX et de maximiser la valeur.