Technip Energies N : Bpifrance renforce sa participation dans Technip Energies en investissant 100 millions de dollars US

Bpifrance renforce sa participation dans Technip Energies en investissant 100 millions de dollars US

Mars 31, 2021

Communiqué de presse - Paris, le 31 mars 2021 - Bpifrance investit 100 millions de dollars US dans Technip Energies, renforçant sa participation pour la porter à environ 7% du capital de la société en vue de devenir un actionnaire de référence à long terme et d'accompagner sa stratégie au service de la transition énergétique.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des accords conclus entre Bpifrance et TechnipFMC.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance a déclaré : « Nous saluons les très bonnes conditions d'entrée sur le marché de Technip Energies qui marque l'envol d'un des plus importants acteurs français d'ingénierie et de technologie au rayonnement mondial. Notre renforcement au capital illustre la confiance de Bpifrance dans la stratégie de diversification de Technip Energies et dans son positionnement résolument tourné vers l'accélération de la transition énergétique, créatrice de valeur durable.»

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies a déclaré: « Nous sommes très heureux de voir Bpifrance, avec qui nous entretenons une relation de confiance et de longue date, augmenter sa participation au capital de notre société récemment cotée. C'est une reconnaissance manifeste de notre excellence opérationnelle et de notre vision stratégique d'accélérer la transition vers une société bas-carbone. »

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure également leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu e vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprisebénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations : www.technipenergies.com

