Technip Energies N : lance BlueH2 by T.EN™ - une gamme de solutions aux coûts optimisés et à faibles émissions de CO2 pour la production d'hydrogène

Mai 6, 2021

Technip Energies (PARIS:TE) annonce le lancement de BlueH2 by T.EN™, sa gamme complète de solutions abordables et décarbonées pour la production d'hydrogène. L'hydrogène fait partie intégrante de la transition énergétique et, s'appuyant sur ses 50 ans d'expérience, Technip Energi étend son rôle aux solutions énergétiques bas / sans carbone.

Les solutions BlueH2 by T.EN™ de Technip Energies offrent de nombreux avantages :

Jusqu'à 99% de réduction de l'empreinte carbone par rapport aux procédés traditionnels de production d'hydrogène - d

~10 à 0,1 kg de CO par kg d'H, tout en conservant une flexibilité permettant de s'adapter à chaque application

22

individuelle.

Rendement maximal en hydrogène, demande énergétique minimale (carburant + électricité) et techniques très efficaces, d'une part, de réduction du carbone et d'autre part, de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), pour parvenir au coût le plus bas de l'hydrogène bleu (LCOH).

Technologies éprouvées et équipements développés et propriétés de Technip Energies, disponibles dès à présent pour les clients.

Intégration facultative d'une cogénération d'énergie à haute efficacité et à faible émission de carbone.

En plus de cibler les applications traditionnelles de production d'hydrogène à faible teneur en carbone, telles que le raffinage et la fabrication

d'ammoniac, BlueH by T.EN™ a été développé pour soutenir la décarbonation de nombreuses industries, telles que l'acier, le ciment, la production 2

d'électricité, les oléfines et le GNL ainsi que pour faciliter les vecteurs d'énergie propre.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté : « En tant que leader du marché de l'hydrogène depuis près de 60 ans, nous sommes fiers de proposer cette gamme de technologies innovantes pour l'hydrogène bleu. BlueH 2 by T.EN ™ est un nouvel exemple de notre esprit

pionnier et témoigne de notre engagement technologique en faveur d'une économie neutre en carbone et d'une société bas-carbone. »

Technip Energies est un acteur majeur et innovant sur le marché de l'hydrogène, avec plus de 275 réalisations depuis notre premier déploiement en 1964, dont plus de 50 avec des installations de captage du carbone.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu e vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de

technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis. Pour plus d'informations www: .technipenergies.com.

