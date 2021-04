Technip Energies N : , plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 22 avril 2021

TECHNIP ENERGIES (-2,19% à 11,15 euros)





Technip Energies a dévoilé un bénéfice net de 44,2 au premier trimestre contre 7,5 millions d'euros, un an auparavant. Le groupe para-pétrolier a par ailleurs vu son EBIT récurrent passé de 66,3 à 91,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 5,9%, à comparer avec 4,3%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un peu plus de 1% à 1,557 milliards d'euros.