Technip Energies N : , plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 5 mars 2021

TECHNIP ENERGIES (+4,13% à 11,48 euros)



Le titre est soutenu par la bonne orientation des cours du pétrole. A la mi-journée, le baril de Brent progresse de 1,4% à plus de 68 dollars. Notons que la société de services pétroliers a été soutenue cette semaine par deux brokers. Morgan Stanley et JPMorgan ont débuté le suivi du titre avec une recommandation Surpondérer. Morgan Stanley vise un cours de 14,3 euros, et JPMorgan, de 16,1 euros.