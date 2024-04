Technip Energies remporte un contrat conséquent pour le projet Marsa LNG de TotalEnergies et OQ à Oman

Avril 22, 2024

Technip Energies (PARIS :TE) a remporté un contrat conséquent (1) auprès de TotalEnergies et OQ pour le projet Marsa LNG d'infrastructure d'approvisionnement de navire en gaz naturel liquéfié situé à Sohar, Oman.

Le contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) d'un train de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production 1 Mtpa(2). L'usine, qui utilisera des moteurs électriques au lieu de turbines à gaz conventionnelles, sera alimentée par de l'électricité renouvelable provenant d'une ferme solaire prévue à proximité. Cette ferme solaire couvrira 100 % des besoins annuels d'électricité de l'usine, faisant de ce sit l'une des usines de GNL à la plus faible intensité d'émissions de gaz à effet de serre construites dans le monde. Le GNL produit sera utilisé comme carburant marin afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de transport maritime.

Le projet Marsa LNG est un complexe intégré développé par TotalEnergies (80 %) et OQ (20 %).

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « La trajectoire mondiale vers la neutralité carbone passera par l'utilisation du GNL comme source d'énergie essentielle, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le projet ambitieux de Marsa LNG, porté par TotalEnergies et OQ, illustre la façon dont nous pouvons décarboner la chaîne de valeur du GNL en alimentant sa production avec des énergies renouvelables et en l'utilisant comme carburant marin pour réduire les émissions liées au transport maritime. Fort de notre capacité d'innovation et de notre leadership mondial en matière de conception et de livraison d'infrastructures de GNL, nous sommes fiers d'aider TotalEnergies et le Sultanat d'Oman à fournir au monde une énergie fiable, abordable et durable. »

Un contrat « conséquent » pour Technip Energies est un contrat représentant entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mtpa : millions de tonnes par an.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d'un programme ADR ( American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

