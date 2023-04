Technip Energies N : remporte un contrat " significatif " en Chine

Technip Energies a remporté un contrat qualifié de significatif auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co. Ltd. pour le projet « Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation » d'une capacité de 3 millions de mètres cubes par jour, en Chine. Un contrat significatif représente un montant compris entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il porte sur la conception du procédé (PDP), l'ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED), ainsi que sur la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL de 0,8 million de tonnes par an.



Ce contrat couvre également les services techniques pour la construction, la mise en service, le démarrage et les essais de performance.



Loic Chapuis, SVP Gaz & énergies bas-carbone de Technip Energies, a commenté : " Ce contrat renforce notre position sur le marché du GNL de taille moyenne en Chine. Grâce à sa motorisation entièrement électrique, cette usine de GNL sera une référence pour le GNL bas-carbone dans l'industrie ".