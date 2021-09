Technip Energies N : soutenu par l'entrée au capital d'Hal Investments

En hausse de 5,8% à 11,67 euros, Technip Energies signe la plus forte progression du SBF 120. Sa maison mère, TechnipFMC a annoncé la cession de 9,9% du capital du groupe parapétrolier français à la holding néerlandaise Hal Investments pour 196 millions d'euros, soit 11,15 euros par action (contre un dernier cours de 11,03 euros). A l’issue de l’opération, TechnipFMC ne détiendra plus que 12,3% de Technip Energies. Les investisseurs semblent apprécier le profil de l'acheteur, une société d'investissement qui investit dans une optique de moyen/long terme.



Fin juin 2021, HAL Investments, propriété de la famille Van der Vorm (deuxième fortune des Pays-Bas) détenait 13,5 milliards d'euros d'actifs, dont de nombreuses participations dans le domaine para-pétrolier comme SBM Offshore.



Dans le cadre de la scission des deux groupes en février dernier, Technip FMC avait distribué 50,1% du capital de Technip Energies à ses actionnaires.



Depuis, le groupa américain s'est progressivement désengagé via des cessions de titres en avril (19% du capital à 11,1 euros par action) et juillet (9% du capital à 11,2 euros par action).



"La séparation définitive des deux groupes ne devrait plus être qu'une question de mois", commente ce matin Invest Securities.