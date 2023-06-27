27 juin (Reuters) - Technip Energies NV:
* CONVIENT AVEC LE PNF DE METTRE UN TERME AUX INVESTIGATIONS DONT ELLE FAIT L'OBJET
* L'ACCORD SE RAPPORTE À DES FAITS ANCIENS LIÉS AUX ACTIVITÉS SUBSEA DE L'ANCIEN GROUPE TECHNIP SA, ENTRE 2008 ET 2012
* L'ACCORD, PRENANT LA FORME D'UNE CONVENTION JUDICIAIRE D'INTÉRÊT PUBLIC (CJIP), A ÉTÉ SIGNÉ LE 22 JUIN ET DOIT ENCORE ÊTRE VALIDÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS LORS D'UNE AUDIENCE PUBLIQUE QUI SE TIENDRA MERCREDI 28 JUIN 2023
* AUX TERMES DE LA CJIP, TECHNIP ENERGIES FRANCE A ACCEPTÉ DE PAYER, D'ICI AU 23 OCTOBRE 2023, UNE AMENDE D'INTÉRÊT PUBLIC DE 54,1 MILLIONS D'EUROS
* 24,7 MILLIONS D'EUROS DE CE MONTANT SERONT INDEMNISÉS PAR TECHNIPFMC CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE SÉPARATION ET DE DISTRIBUTION CONCLU ENTRE TECHNIPFMC ET TECHNIP ENERGIES LE 7 JANVIER 2021 Texte original sur Eikon [ID: nBwc3LBlQa] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)