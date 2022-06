Technip Energies : accord avec Equinor dans l'éolien flottant

Equinor et Technip ont annoncé une collaboration stratégique afin de développer des sous-structures SEMI d'éoliennes flottantes en acier.



L'idée des deux partenaires est d'accélérer le développement technologique de l'éolien offshore flottant, réduire les coûts et générer des opportunités de création de valeur locales.



Cette collaboration s'appuie sur l'ambition commune des deux sociétés de mener l'industrialisation de l'éolien offshore flottant. Equinor et Technip entendent tirer parti de l'intégration et de l'utilisation maximale des capacités de fabrication.



' Cet accord prolonge notre récente collaboration dans le domaine de

l'éolien offshore flottant, portée par des synergies remarquables liées à l'association des expériences respectives de Technip Energies et d'Equinor dans le développement de technologies et la réalisation de projets révolutionnaires', a commenté Laure Mandrou, Senior Vice President des Solutions sans carbone de Technip Energies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.