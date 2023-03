Technip Energies anticipe une marge d'exploitation pour 2023 meilleure qu'attendu

(Actualisé avec détails, cours de Bourse, commentaire d'analyste, bien lire §15 que la chute de 22% concerne l'évolution entre 2021 et 2022)

2 mars (Reuters) - Technip Energies a annoncé jeudi une prévision de marge d'exploitation pour 2023 au-dessus des attentes, malgré un chiffre d'affaires pour l'année revu à la baisse, citant l'impact de l'abandon d'un projet majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) en Russie.

L'entreprise d'ingénierie et de technologies dit s'attendre à une marge d'Ebit récurrent ajusté comprise entre 6,7% et 7,2%, après 7% en 2022, un résultat légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 6,7%, selon un consensus fourni par la société.

Le titre Technip Energies prenait 7,62% à 18,03 euros à 09h41 GMT à la Bourse de Paris.

Les analystes de JP Morgan, qui tablaient en moyenne pour 2023 sur une marge de 6.4%, disent anticiper une reprise des commandes dans le segment Livraison de projet, après une année 2022 calme.

"L'action a été forte depuis le début de l'année (+23%), mais dans l'ensemble, l'impression est bonne, avec des prévisions favorables pour 2023 et à moyen terme", selon JP Morgan.

Si le retrait du projet Arctic LNG 2 n'a pas eu d'impact sur les résultats financiers du groupe l'an dernier, il pèse sur le carnet de commandes et sur les perspectives de revenus, a indiqué le directeur général du groupe.

"Nous avons dû interrompre l'exécution du projet durant l'année, donc nous avons une année partielle", a déclaré Arnaud Pieton lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le directeur financier du groupe, Bruno Vibert, a dit pour sa part que les actifs de Technip Energies n'avaient pas été dépréciés.

Technip Energies a signé en octobre dernier un accord pour sortir au premier semestre 2023 du projet Arctic LNG 2 mené par le groupe gazier ruse Novatek. Fin 2021, les contrats russes représentaient 23% du carnet de commandes du groupe français

Le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies en 2022 s'est établi à 6,4 milliards d'euros, soit un recul de 4% en rythme annuel, contre un consensus de 6,5 milliards d'euros selon des données fournies par le groupe.

La prise de commandes ajustée est ressortie à 3,84 milliards d'euros, loin des 9,78 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt.

En recul de 6% en rythme annuel, le chiffre d'affaires ajusté du segment Livraison de projet s'est établi en 2022 à 5,02 milliards d'euros.

Le segment Technologie, produits et services (TPS) a lui enregistré une hausse de 8% par rapport à 2021, à 1,4 milliard d'euros.

Pour l'année en cours, Technip Energies a dit anticiper un chiffre d'affaires ajusté compris entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros.

Le groupe s'attend en 2023 à un carnet de commandes ajusté de 5,4 milliards d'euros, après avoir fait état d'un carnet de commandes ajusté de 12,7 milliards d'euros pour 2022, soit une chute de 22% par rapport à 2021.

Technip Energies a indiqué avoir proposé un dividende de 0,52 euro par action, en hausse de 16% sur un an. (Reportage Dina Kartit et Lina Golovnya; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)