Technip Energies : bien orienté avec des propos de broker

Le 20 février 2024 à 13:13

Technip Energies gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par des propos de Berenberg qui entame une couverture du groupe d'ingénierie pour l'énergie avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 26 euros.



Si l'action a chuté d'environ 8% depuis le début de l'année, le broker estime que 'la forte dynamique des commandes et les antécédents d'exécution signifient que Technip Energies reste bien positionné, le repli constituant un bon point d'entrée'.



